‘Auto schutters Amsterdamse woning was al in onderzoek’

De auto van de schutters die in de nacht van 25 op 26 augustus 21 kogels afschoten op het huis van de 19-jarige rapper Justin Z. in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid was toen al in beeld bij de recherche. Volgens Het Parool observeerde de politie die auto al in een ander onderzoek.

Andere auto

Dat was een gestolen Renault Mégane die in de nacht van de schietpartij om de hoek stond, in de Uithoornstraat. De schutters vluchtten in een andere auto.

Vrijdagmorgen was er een eerste pro forma-zitting in de zaak tegen Damian L. (21) en Denver B. (20). Zij zijn kort na de schietpartij al gearresteerd. De politie heeft ook een Kalashnikov gevonden. Daarvan staat vast dat die is gebruikt bij de schietpartij op het huis. Bij die beschieting raakte Justin Z. gewond.

Sporen

Beide verdachten ontkennen, en zeggen dat ze de Kalasjnikov nooit in handen hebben gehad.

Beelden van de Renault Mégane zijn de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord gemaakt door een observatiecamera. In welk onderzoek die camera daar stond wilde de officier van justitie niet zeggen. Er zijn daar ook beelden van personen gemaakt.

De rechtbank behandelt de zaak gescheiden van het onderzoek over de schietpartij waarbij rapper Danzel S., “Bigidagoe”, uit Amsterdam-Holendrecht de voorgaande middag, ook in de Vechtstraat, is neerschoten en gewond raakte.

Over een verband tussen de schietpartijen is niets duidelijk geworden. Op 11 januari 2021 is er een nieuwe voorbereidende zitting. Er loopt nog onderzoek naar sporen die op en rond de plaats van de schietpartij, en in de Renault, zijn gevonden.