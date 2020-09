Derde verdachte doodschieten Amsterdammer voortvluchtig

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond het beeld en de identiteit van een verdachte in de het onderzoek naar het doodschieten van Omar “Centjes” Essalih (29) naar buiten gebracht: de 21-jarige Ismail el Bakali. Omar Essalih werd in de nacht van 2 op 3 mei 2020 doodgeschoten in Amsterdam-Oost.

Scooter

Dat was op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan rond 03.30. Volgens de politie is niet duidelijk of Essalih slachtoffer is geworden van een geplande liquidatie of dat het bijvoorbeeld ging om een uit de hand gelopen ruzie. El Bakali is kort na het schietincident in de omgeving gefilmd door een bewakingscamera als hij bij iemand achterop een scooter zit. Minuten daarna heeft hij bij een politiecontrole zijn id-bewijs aan een agent laten zien.

Hij kende het slachtoffers aldus de politie.

Drie mensen

De politie denkt dat er ten minste drie mensen betrokken zijn geweest bij het schietincident. In juli is een verdachte aangehouden wiens rol nog wordt onderzocht. Hij is inmiddels in vrijheid gesteld. Een tweede verdachte is op 27 augustus aangehouden en zit in voorarrest. De derde verdachte in het onderzoek is Ismail el Bakali, die sinds enige tijd voortvluchtig is.

De politie onderzocht in het onderzoek ook een gestolen BMW.