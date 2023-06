Derde verdachte opgepakt voor schietpartijen in Waalwijk en Tilburg

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft maandagochtend een 28-jarige man uit Zaandam in zijn woning opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drie beschietingen in Waalwijk en Tilburg. Hij is de derde verdachte in het onderzoek die is aangehouden.

(Beeld uit archief)

De vandaag aangehouden Zaandammer wordt ervan verdacht een coördinerende rol te hebben vervuld bij de beschietingen. Hij stond volgens de politie in nauw contact met de uitvoerders van de beschietingen. De twee vermeende opdrachtgevers werden in november 2022 aangehouden.

Beschieting Waalwijk

Op 17 mei 2020 werd rond 01.50 een woning aan de James Ensorstraat in Waalwijk onder vuur genomen. De beschieting veroorzaakte meerdere inslagen in de woninggevel. Ook werden enkele hulzen op straat gevonden. Vlakbij de woning werd een automatisch vuurwapen aangetroffen. Niemand raakte gewond.

Auto beschoten in Tilburg

Op 4 juni 2020 werd er in de Van Mierisstraat in Tilburg om 15.17 op een auto geschoten. De inzittenden, een man en zijn 9-jarige dochter, raakten daarbij niet gewond. In de bestuurdersportier werd later een gat van ongeveer 1 cm aangetroffen.

Kogelinslagen woning

Drie dagen later werden er ’s nachts om 02.47 schoten gehoord aan de Korvelseweg in Tilburg. De bewoners werden opgeschrikt door harde knallen en glasgerinkel. In het pand aan de Korvelseweg werden kogelinslagen aangetroffen. Ook raakten er geparkeerde auto’s beschadigd. In het onderzoek naar de schietpartij trof de politie korte tijd later vlakbij de Korvelseweg een automatisch vuurwapen op de openbare weg aan.

Sky ECC

Door gekraakte berichten via Sky ECC in 2021 kwam er informatie over deze drie beschietingen. Dat leidde in november vorig jaar tot de twee arrestaties van de vermoedelijke opdrachtgevers. Die informatie bracht het opnieuw opgestarte rechercheteam dit voorjaar op het spoor van de 28-jarige Zaandammer die vandaag is opgepakt.

Internationale drugshandel

De politie meldde in juni 2020 dat de drie beschietingen in Waalwijk en Tilburg mogelijk te maken hebben met internationale drugshandel. Het onderzoek naar de schietpartijen wordt voorgezet.