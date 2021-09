Deze mannen worden gezocht voor de vergisontvoering Cruquius (VIDEO)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de vergisontvoering in Cruquius heeft de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden vrij gegeven van drie mannen die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij die ontvoering.

Een 56-jarige man uit Hoofddorp werd op 5 augustus jl. ontvoerd, zes dagen vastgehouden en daarbij mishandeld. Uiteindelijk werd het slachtoffer vrijgelaten en terug gevonden op straat in Delft. Het hele voorval bleek op een vergissing te berusten. De daders hadden de verkeerde man ontvoerd. Het eigenlijke doelwit meldde zich dagen later na de ontvoering bij de politie. De hele zaak zou van doen hebben met een partij cocaïne van bijna 1900 kilo die in de zomer in de haven van Antwerpen onderschept was.

Gouda

Agenten arresteerden al snel zes verdachten, maar toen was het slachtoffer van de vergisontvoering nog niet gevonden. De politie vermoedt dat nog drie andere mannen betrokken zijn geweest bij de ontvoering. Ze zijn in Gouda op camera vastgelegd op de avond van de ontvoering. Ze zouden iets te maken hebben met de rode Mercedes Vito waarmee het slachtoffer werd ontvoerd.