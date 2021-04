Deze Mexicanen worden gezocht door de VS

Connect on Linked in

Totaal zijn het er 25. Ze luisteren naar bijnamen als “El Ratón” (de muis), “El Principe” (de prins) en “El Rana” (de kikker). Deze leden van Mexicaanse drugskartels hebben één ding gemeen: ze zijn op de vlucht voor de Amerikanen.

Minder bekende namen

Onder het bewind van de huidige president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, zijn al ruim 40 Mexicaanse drugshandelaren uitgeleverd aan de VS. Meer dan 60 criminelen wachten in de gevangenis op uitwijzing naar Amerika. En er is een lijst van 25 namen van nog voortvluchtige Mexicaanse drugshandelaren die worden gezocht door de Amerikaanse opsporingsdiensten. De lijst wordt gedomineerd door het Sinaloa-kartel en het Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG, ook wel Jalisco-kartel). Crimesite maakte een selectie van enkele van de gezochte Mexicanen met bekende en minder bekende namen.

Rafael Caro Quintero (alias “El Principe”)

Caro Quintero (1952) is mede-oprichter van het inmiddels uiteengevallen Guadalajara-kartel. In 1985 was hij betrokken bij vier moorden, waaronder die op DEA-agent Enrique “Kiki” Camerena. “Kiki” had er voor gezorgd dat er drugs ter waarde van 8 miljard dollar verloren was gegaan. Hetzelfde jaar nog werd Caro Quintero opgepakt in Costa Rica en kreeg hij levenslang voor de vier moorden (toentertijd in Mexico automatisch omgezet naar 40 jaar cel). Vanwege juridisch geharrewar kwam hij na 28 jaar in augustus 2013 op vrije voeten. Inmiddels wordt hij alweer jaren gezocht door zowel de Mexicanen als de Amerikanen. De laatsten hebben een beloning van 20 miljoen dollar op het hoofd van Caro Quintero gezet. Volgens de DEA is hij na de arrestatie van Joaquin “El Chapo” Guzman een van de nieuwe leiders van het Sinaloa-kartel. In 2018 had de Huffington Post een interview met “El Principe”. Caro Quintero ontving de journalist toen in een bouwvallige woning ergens in de bergen in Mexico en zou een slechte gezondheid hebben.

Mario Ismael Zambada Garcia (alias “El Mayo”)

Ook Ismael Zambada Garcia is met zijn 73 jaar de jongste niet meer. Hij weet al sinds 1998 uit handen van de autoriteiten te blijven. Samen met “El Chapo” leidde hij jarenlang het Sinaloa-kartel. “El Mayo” zou over een budget van 1 miljoen dollar per maand beschikken om politici, militairen en politie-agenten om te kunnen kopen. Een van de militairen die werd omgekocht was een persoonlijke lijfwacht van de voormalige president Vicente Fox. Een generaal van het Mexicaanse leger stond voor 50.000 dollar per maand op de loonlijst van “El Mayo”. Hij wordt onder andere gezocht voor moord, drugshandel, ontvoering, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. De FBI betalen 5 miljoen dollar voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van “El Mayo”.

Inmiddels levert Zambada Garcia strijd met de zonen van El Chapo (zie hieronder) over het leiderschap van het Sinaloa-kartel.

De zoon van “El Mayo” heeft uitgebreide belastende verklaringen over zijn vader afgelegd tijdens het proces tegen “El Chapo” in de VS. Crimesite schreef eerder uitgebreid over de getuigenissen van Zambada junior, ook wel “El Vicentello” genoemd.

Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”)

Crimesite heeft al verschillende keren over “El Mencho” van de CJNG geschreven. Hij is de onbetwiste leider van het Jalisco-kartel, dat onder andere een bloedige oorlog voert met de Mexicaanse politie. Aan politiezijde zijn er vele doden gevallen.

Oseguera Cervantes verbleef in de jaren tachtig veelvuldig in de VS en werd daar ook voor het eerst veroordeeld tot celstraf. Sinds het begin van 2000 staat “El Mencho” opnieuw op de radar van de Amerikaanse opsporingsdiensten. Een van zijn zonen en een dochter zitten al vast in de VS. In totaal staat er zeven miljoen dollar op het hoofd van “El Mencho”. Hier een uitgebreid portret van Oseguera Cervantes.

De zonen van “El Chapo”

Op de Most Wanted-lijst van de Amerikanen staan vier zonen van Joaquin “El Chapo” Guzman; ze worden ook wel Los Chapitos genoemd. Het gaat om Ovidio (1990, bijnaam “El Raton”, de muis); Jesús Alfredo (1983); Iván Archivaldo (1983); en Joaquin junior (bijnaam El Güero Moreno). Dat het Sinaloa-kartel nog steeds erg machtig is blijkt wel uit wat er gebeurde na de arrestatie van “El Raton” in 2019 door Mexicaanse Nationale Garde. In de stad waar de aanhouding plaatsvond braken onlusten uit waarbij volop werd geschoten en branden uitbraken. Meer dan 700 zwaar bewapende kartelleden dreigden leden en familie van de Nationale Garde te liquideren. Enkele uren later werd Ovidio alweer vrijgelaten; de Mexicaanse president – die naar eigen zeggen meer bloedvergieten wilde voorkomen – stond achter de vrijlating van “El Raton”. De politiecommandant die achter de arrestatie van Ovidio zat, werd korte tijd later geliquideerd.

Fausto Isidro Meza Flores (“Chapo Isidro”)

Meza Flores (1982) is een van de weinigen op de lijst die is voortgekomen uit het Beltrá Leyva-kartel. De FBI heeft 5 miljoen dollar op het hoofd van Meza Flores gezet. Hij wordt gezocht voor grootschalige drugshandel en moord. Meza Flores begon als huurmoordenaar, maar wordt tegenwoordig beschouwd als een van de belangrijkste leiders van het Meza Flores-netwerk, dat een bloedige oorlog uitvecht met het Sinaloa-kartel. Zo zou Meza Flores verantwoordelijk zijn voor een hinderlaag waarbij 30 doden vielen.

Chapo Isidro is een paar keer ontsnapt aan een arrestatie. De eerste keer was in 2010 toen bij een militaire operatie twee soldaten en twaalf criminelen omkwamen. In de daarop volgende jaren werden verschillende – ook hooggeplaatste – leden van het Meza Flores netwerk opgepakt of doodgeschoten, maar Isidro wist steeds de dans te ontspringen.

Elvis González Valencia (“El Elvis”)

González Valencia (1980) wordt beschouwd als een van de leiders van het Jalisco-kartel, is de zwager van “El Mencho” (zie hierboven) en wordt gezocht voor witwassen en drugshandel. De uitgebreide familie van “El Elvis” wordt ook wel “Los Cuinis” (de eekhoorns) genoemd. Ook deze familiegroep houdt zich bezig met drugshandel. In januari 2016 meldde González Valencia zich bij een ziekenhuis in Mexico met verschillende schotwonden in zijn arm. Tevergeefs gebruikte hij daarbij een valse identiteit. Bijna een jaar zat hij in voorarrest in Altiplano, maar in december 2016 werd hij op last van een federale rechter vrijgelaten omdat er te weinig bewijs tegen “El Elvis” zou zijn. Sindsdien is hij spoorloos.

Víctor Manuel Félix Beltrán (“El Vic”)

Félix Beltrán (1983) wordt beschouwd als de huidige financiële man van het Sinaloa-kartel en werkt in die hoedanigheid nauw samen met Los Chapitos (zie boven). De vader van “El Vic” was al het financiële brein van het kartel totdat hij werd gearresteerd en net als “El Chapo” werd uitgeleverd aan de VS.

“El Vic” wachtte eenzelfde lot nadat hij in 2017 in een luxe appartement in Mexico Stad was gearresteerd. Maar Félix Beltrán wist begin 2020 uit de gevangenis te ontsnappen samen met twee anderen die ook op uitlevering wachtten: Luis Fernando Meza González en Yael Osuna Navarro. De twee worden in de Verenigde Staten respectievelijk verdacht van drugshandel en liquidaties. Het voortvluchtige drietal wist vijf toegangspoorten van de gevangenis te passeren voordat ze in een voertuig van de penitentiaire inrichting spoorloos verdwenen. Tien bewakers werden na de ontsnapping opgepakt.

De gebroeders Arzate Garcia

René Arzate Garcia (alias “La Rana”) wordt sinds 2014 door de Amerikaanse autoriteiten gezocht. Hij wordt niet alleen verdacht van drugshandel vanuit Baja California naar de VS, maar zou ook verschillende liquidaties en ontvoeringen hebben gecoördineerd. Hij wordt door de Amerikanen beschouwd als een belangrijke speler binnen het Sinaloa-kartel. Maar er zijn ook aanwijzingen dat hij inmiddels samen met zijn broer Alfonso (“El Aquiles”) een eigen cel heeft gevormd. Ze leven in ieder geval in onmin met Ismael Zambada Garcia (alias “El Mayo”, zie hierboven), die op zijn beurt weer een conflict heeft met de Chapito’s. “El Mayo” hield de Arzates verantwoordelijk voor de ontdekking van een narco-tunnel op de grens van Baja California en de VS, waarbij voor 10 miljoen dollar aan drugs in beslag werden genomen. De broers zouden naar verluidt achter tientallen liquidaties zitten. Er wordt door de Amerikanen 20.000 dollar uitgeloofd voor de tip die tot de arrestatie van de broers leidt.

Alfonso Limón Sanchez (“El Chubas”)

Samen met vier anderen ontsnapte Limón Sanchez in maart 2017 uit een gevangenis in de stad Culiacán. Drie van hen, waaronder Limón Sanchez, wachtten op uitlevering naar de VS. Sindsdien is “El Chubas” van de radar. Hij maakte carrière binnen het Sinaloa-kartel nadat zijn broer Ovidio naar de VS was overgebracht en veroordeeld. Volgens de Amerikanen leverde “El Chubas” op grote schaal cocaïne aan Ismael Zambada Garcia (zie hierboven).

Juan José Esparragoza Moreno (“El Azul”)

Esparragoza Moreno (1949) was al in de jaren tachtig van de vorige eeuw actief voor het Guadalajara-kartel. Voor zijn betrokkenheid bij de moord op DEA-agent Enrique Camarena (zie hierboven) kreeg “El Azul” iets meer dan zeven jaar cel.

Na het uiteen vallen van het Guadalajara-kartel, werd Esparragoza Moreno een belangrijke speler van het Juarez-kartel. “El Azul” koos ervoor zoveel mogelijk onder de radar te blijven. Totaal staat er een prijs van 7 miljoen dollar op het hoofd van Esparragoza Moreno, die volgens de Amerikanen 14 ton drugs naar de VS heeft geëxporteerd. Het is de vraag of deze beloning ooit uitgekeerd zal worden, want er gaan hardnekkige geruchten dat “El Azul” in 2014 is overleden aan de gevolgen van een hartaanval.

Een van de zonen van “El Azul” behoorde tot de groep van vijf gevangenen die samen met “El Chubas” ontsnapten uit de gevangenis van Culiacán (zie hierboven). Hij zat toen nog maar twee maanden vast en werd ook gezocht door de VS.

Érick Valencia Salazar (“El 85”)

Érick Valencia Salazar was aanvankelijk een van de leiders van het Jalisco-kartel. Toen hij in 2012 werd gearresteerd creëerden leden van het kartel een grote chaos door 25 auto’s te kapen en in brand te steken op belangrijke kruispunten van de stad waar “El 85” vast zat. Toch had Valencia Salazar het idee dat “El Mencho”, de grote leider van het Jalisco-kartel zij arrestatie had georkestreerd. Nadat “El 85” in 2017 vrij was gekomen vanwege gebrek aan bewijs, richtte hij daarom zijn eigen organisatie op: het Nueva Plaza-kartel. Al gauw verzeilde het nieuwe kartel in een bloedig conflict met dat van Jalisco. Mede-oprichter “El Cholo” van het Nueva Plaza-kartel werd vorige maand dood gevonden op een bankje in een park in Tlaquepaque. Hij was gewikkeld in plastic folie. In zijn bovenlichaam staken verschillende messen. Kort daarvoor was op sociale media een video verschenen waarop “El Cholo” te zien was, omringd door zes bewapende CJNG-strijders.

In de database van de DEA staat Érick Valencia Salazar nog vermeld als lid van het Jalisco-kartel, inclusief een beloning van 5 miljoen dollar voor de gouden tip. Maar “El 85” wordt als oprichter van het Nueva Plaza-kartel nu vooral als voornaamste doelwit van het CJNG gezien.