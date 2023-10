Dick Vrij: beest in de ring

Connect on Linked in

Als Dick Vrij (120 kilo) een klap uitdeelt, al dan niet met de vlakke hand, komt het hard aan. Kom niet aan zijn vrienden. ‘Als iemand een probleem krijgt, dan blijf ik niet aan de bar zitten’, zegt hij. Amsterdammer Dick Vrij (1965) is voor alles een mixed martial arts-vechter en trainer. Hij ging in de leer bij stadgenoot Chris Dolman, de godfather van de mixed martial arts-sport in Nederland die ook wel free fight wordt genoemd.

Het snelle kickboksen was niet echt het ding van de zeer gespierde maar zware Vrij. Uitblinken deed hij wel in het free fight, een combinatie van stijlen, eigenlijk straatvechten. ‘Kijken wie er nu echt de sterkste is’, zo heeft hij het zelf een keer omschreven. Vrij werd een grote naam in het internationale free fight-circuit en vocht tussen 1989 en 2003 in Nederland, Japan en Australië tegen de grote namen van weleer.

Tegelijk gaf hij samen met zijn gabber Hans Nijman les op hun sportschool in Beverwijk. Ze stonden ook midden in het Amsterdamse nachtleven. Vrij stond bij de discotheek de iT soms wel vijf nachten per week aan de deur, Nijman portierde bij de Bulldog.

De contacten van Dick Vrij beperkten zich niet tot de vechtsportwereld. Via het vechtsportcircuit kwam hij in aanraking met Dino Soerel en personen als Willem Holleeder. Bij justitie zien ze Vrij daarom als een heldere ster in het criminele firmament, rondom Willem Holleeder, Ali Akgün en Dino Soerel. Maar als Dick Vrij werkelijk de zware crimineel is die het Openbaar Ministerie in hem ziet dan heeft hij het tot nu toe goed gedaan. De veroordeling tot drie jaar cel door de Haarlemse rechtbank voor lidmaatschap van een criminele organisatie samen met Danny K. is vooralsnog de zwaarste smet op zijn blazoen.

Verhalen zijn er genoeg over hem. Een anonieme informant beweerde in 2007 tegen de recherche dat Nijman en Vrij het vervoer van partijen cocaïne van Dino Soerel en Ali A. regelen. ‘Dicky Vrij en die Nijman zijn de incasseerders van Dino,’ zei een criminele getuige in een moordzaak. Het leidde niet tot een vervolging door justitie.

Nijman en Vrij doken ook op in verhalen rondom afpersingen van vastgoedmensen. Willem Endstra kende hen als figuren rondom Dino Soerel. Althans, een beetje. Endstra: ‘Je hebt Hans Nijman en Dick Vrij. Ik weet nooit wie wie is.’ De vermoorde Thomas van der Bijl situeerde Hans Nijman en Dick Vrij als mannen die bij Willem Holleeder liepen. Maar een schoothondje van Holleeder was Vrij niet. Op een druk terras in Amsterdam sloeg hij Holleeder in 2012 pardoes een gebroken kaak. Hij pikte het niet dat Holleeder zomaar zijn naam had gebruikt om mensen onder druk te zetten.

Justitie mag dergelijke verhalen graag in een dossier voegen om de context wat ernstiger te doen lijken, maar bewijzen zijn het niet. Tot nu toe heeft justitie vergeefs proberen te bewijzen dat Vrij opdracht gaf voor een liquidatiepoging op de inmiddels overleden Satudarah-voorman Etous Belserang in 2011 in Amstelveen. Daarnaast speelt nog een onderzoek naar cocaïnesmokkel.

In de zomer van 2014 ging hij vrijwillig in voorlopige hechtenis, nadat de recherche hem had laten weten dat zijn leven in gevaar was. De moord op zijn vriend Hans Nijman in november 2014 onderstreepte de ernst van de dreiging. Vanuit de gevangenis reageerde de free fighter in het Noord-Hollands Dagblad op de dood van zijn vriend. Hij zei ‘verdrietig’ te zijn, maar niet te zullen ‘piepen’ over de risico’s van het vak. Hij zei: ‘Ik weet waar ik aan begonnen ben’.

In 2016 heropende Vrij zijn hernieuwde sportschool in Beverwijk. Met name op Japanse social media worden nog geregeld oude filmpjes en foto’s gedeeld van Vrij, die daar als een ware vechtsportlegende wordt gezien.

