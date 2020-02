‘Dino Bouterse mocht van VS niet terug naar Suriname’

Connect on Linked in

De justitiële autoriteiten in de Verenigde Staten hebben vorig jaar een verzoek van Suriname om Dino Bouterse zijn straf in Suriname uit te laten zitten afgewezen. Dat blijkt uit een brief van de Amerikaanse autoriteiten die in handen is van dagblad De Ware Tijd.

Zestien jaar

De zoon van president Desi Bouterse werd in maart 2015 door een rechtbank in New York veroordeeld tot zestien jaar en drie maanden gevangenisstraf. Hij riskeerde een gevangenisstraf van minimaal veertig jaar, maar sloot een plea bargain deal en legde een volledige bekentenis af en kwam ervan af met een lagere straf.

Het verzoek om naar Surinaamse detentie te mogen verhuizen was ingediend door het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie.

Het verzoek blijkt op 7 oktober 2019 te zijn afgewezen door Paula Wolff, waarnemend directeur van de International Prisoner Transfer Unit. De reden was ernstige bezorgdheid over de wetshandhaving en de ernst van het misdrijf. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk maar twee jaar na de datum van afwijzing kan opnieuw een aanvraag worden ingediend. Maar dan moet er wel essentieel nieuwe informatie worden bijgevoegd. Wolff schrijft: ‘Tenzij de betrokkene kan aantonen dat de redenen voor de weigering van zijn overdrachtsaanvraag aanzienlijk zijn veranderd, is het onwaarschijnlijk dat de Verenigde Staten zijn beslissing zal wijzigen’.

Mississippi

Bouterse zit gedetineerd in de Yazoo City Low Federal Correctional Institution in Yazoo City, Mississippi. Hij werd veroordeeld voor drugssmokkel en hulp aan terroristen. De rechter achtte bewezen dat hij vijf kilo cocaïne naar de VS had gesmokkeld en samenwerkte met Hezbollah. Die Hezbollah contacten waren undercovers van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA.

De DEA heeft in het afgelopen decennium een reeks onderzoeken naar witwasactiviteiten van (de in Libanon gevestigde) Hezbollah in Centraal- en Zuid-Amerika gedaan.

Bouterse beloofde ook een vals Surinaams paspoort te leveren voor 2 miljoen dollar. De rechter concludeerde dat Bouterse snel veel geld wilde verdienen en dat ‘zijn hebzucht’ de overhand nam. Dino Bouterse zei tijdens de behandeling dat hij zich ‘diep, diep’ schaamde.

Vader Desi Bouterse is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel. De pleegzoon van Dino Bouterse raakte in opspraak wegens geweldsdelicten.