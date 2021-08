Dna-spoor Taghi in onderzoek Amerfoortse liquidatie

Connect on Linked in

Op een kogelhuls die de recherche heeft aangetroffen na de moordaanslag in 2014 op Samir “Babbel” Jabli (38, foto) is in augustus vorig jaar een dna-spoor van Ridouan Taghi gevonden. Dat schrijft De Telegraaf op basis van stukken uit het politiedossier. Al bekend was dat Taghi en zijn groep in verband wordt verdacht met die liquidatie. Maar Taghi staat er niet voor terecht in het Marengo-proces, over zes andere liquidaties.

Nabil B.

Kroongetuige Nabil B. heeft verklaard dat de organisatie van Taghi achter de moord zat. Taghi is op 15 juli van dit jaar gehoord over de mogelijke aanwezigheid van zijn dna op de kogelhuls. Hij wilde daarover niets zeggen.

Volgens kroongetuige B. was Taghi verantwoordelijk voor zowel de moord op Jabli als die op Mohamed Alarasi, die eerder werd vermoord. Die liquidatie was een vergissing omdat eigenlijk Jabli getroffen had moeten worden. De twee bezochten in Amersfoort dezelfde sportschool, waar de veel jongere Alarasi werd doodgeschoten, en Alarasi had een auto van Jabli in gebruik.

Wapenvoorraad

In het onderzoek 26Koper over de vondst van een wapenarsenaal in Nieuwegein, en een groep verdachten die geweldsmisdrijven aan het voorbereiden was, is de moord op Jabli besproken door de verdachten. Justitie ziet deze groep verdachten als handlangers van Taghi.

Kogels die voor de liquidatie van Jabli zijn gebruikt bleken afkomstig te zijn uit de wapenvoorraad. Een verdachte uit 26Koper bleek Alarasi te hebben afgelegd.

Wat de precieze betekenis is van het dna-spoor, en om wat voor soort spoor het gaat, is nog voorwerp van nader onderzoek. Of het belangrijk bewijs zal zijn is dus nog afwachten. De moord op Jabli is Taghi niet ten laste gelegd voor de rechtbank omdat er naast de verklaring van de kroongetuige geen ondersteunend bewijs was. Justitie was dat eerst wel van plan.