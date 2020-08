Taghi niet berecht voor Amersfoortse liquidaties

Connect on Linked in

Anders dan in mei aangekondigd heeft het Openbaar Ministerie dinsdag de tenlastelegging tegen Ridouan Taghi en een aantal medeverdachten niet uitgebreid met de liquidaties van Mohammed Alarasi (2014) en Samir Jabli (2014). De moord op Abderrahim “Appie” Belhadj in 2016 is er wel bijgekomen.

Door Wim van de Pol

Kroongetuige Nabil B. heeft gezegd dat het gerucht rond ging dat Taghi, Jabli en Alarasi zou hebben laten liquideren. B. zei dat uit gesprekken in shisha-lounges in Eindhoven en Utrecht te hebben opgepikt. In de media had hij toen al gelezen dat justitie een aantal verdachten in het 26Koper-onderzoek 26Kopergroep verdenkt van betrokkenheid bij die twee moorden in Amersfoort. Geen van verdachten uit 26Koper is uiteindelijk voor een concrete moord veroordeeld, wel voor de wapenvoorraad in Nieuwegein en voor voorbereidingshandelingen voor moorden. Nabil B. maakte voor zichzelf het plaatje compleet doordat hij zei te weten dat de 26Koper-verdachten werden aangestuurd door Taghi.

Slecht gevoel

De moord op Alarasi in januari 2014 was een vergissing, het eigenlijke doelwit was Samir Jabli, aldus de recherche. Jabli had drie dagen voor de moord op Mohammed Alarasi na een smoesje een ontmoeting in Amersfoort waar hij ‘slecht gevoel‘ aan overhield. Hij belde de politie omdat hij dacht te zijn gevolgd. Justitie koppelt dat aan een auto van 26Koper-verdachten die rond die tijd in Amersfoort is gezien. In een administratieboekje van één van die verdachten staan op de dag van de moord op Jabli als uitgaven geadministreerd 100.000 aan ‘hitter’ en 40.000 aan ‘junior’ (over de dag van de moord op Alarasi staat overigens niets in het boekje). Nu justitie de 26Koper-verdachten aan Taghi heeft gekoppeld vindt zij dit allemaal wel verstevigend in het bewijs tegen Taghi.

Maar al met al vindt het Openbaar Ministerie het toch onvoldoende om het op de dagvaarding te zetten, ook al omdat kroongetuige B. niet letterlijk heeft gehoord dat Taghi achter deze moorden zit. De officieren leggen de informatie toch maar op tafel. Waarschijnlijk omdat ze hopen dat het beeld van Taghi als leider van een moorddadige criminele organisatie erdoor wordt versterkt.

