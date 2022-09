Dodelijke incasso in Limburg: Amerikaanse ex-hulpsheriff op vrije voeten

Connect on Linked in

De voormalige Amerikaanse hulpsheriff die verdacht wordt van betrokkenheid bij de doodslag op de Duitse biologische ondernemer Thomas Schwarz (58) in Bergen (Limburg), in november 2019. Twee andere Amerikanen blijven nog vast zitten. Justitie gaat ervan uit dat er sprake was van een afrekening in opdracht door een groepje Amerikanen met militaire achtergrond die zich specialiseerden in gewelddadige incasso’s.

Ter Apel

Op de zitting van maandag bleek dat de ex-hulpsheriff William Lyle J. (35) door de transportdienst van Justitie niet was aangevoerd vanuit de penitentiaire inrichting in Ter Apel naar de rechtbank in Roermond. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz sprak er schande van: ‘Hij was gewoon vergeten en dit is al de tweede keer dat hem dit gebeurt. Ik vind het een gênante vertoning’. William J. werd in november vorig jaar uitgeleverd door de Verenigde Staten, de andere twee eerder dat jaar.

Die twee andere verdachten zijn Justin C. (51) en Jacob M. (39), zij moeten wel blijven zitten in voorlopige hechtenis, zo besloot de rechtbank op een voorbereidende zitting. Justitie gaat uit van een uit de hand gelopen incasso door een groepje ‘klusjesmannen’ en legt hen doodslag ten laste. De opdrachtgever voor de incasso zou de Zwitser Lukas F. (52) zijn geweest. Hij is al eerder voorlopig op vrije voeten gesteld.

IJzerdraad

Schwarz was eigenaar van een biologische boerderij in Noord-Macedonië die financieel niet lekker draaide. Bij Lukas F. zou nog een schuld van 400.000 euro openstaan.

Collega’s waarschuwden de politie op 26 november 2019 toen Schwarz niet op kantoor verscheen. Toen een collega ging checken bij de woning in Bergen ontdekte deze dat de voordeur open stond en de deurkruk met bloed was bevlekt. Binnen lag Schwarz lag dood op de vloer naast de eettafel met zijn handen en voeten vastgebonden met ijzerdraad. Een plas bloed omringde zijn lichaam en een laptop en portemonnee vol creditcards lagen vlakbij op de grond.

Uit de autopsie bleek dat Schwarz (58) een reeks diepe steekwonden aan zijn rechterbeen en arm had opgelopen en ook verschillende verwondingen aan zijn rug en ribben. Doodsoorzaak was een diepe snee in de keel.

Medeplichtig

De rol van William J. – een voormalig hulpsheriff van de staat Mississippi – was iets kleiner dan die van de medeverdachten bepleitte advocaat Moszkowicz. J. zou volgens justitie in ieder geval medeplichtig zijn geweest aan een poging tot afpersing met de dood tot gevolg, en ook medeplichtig aan vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. De rechtbank ziet nu tegen J. niet voldoende aanwijzingen voor medeplegen van doodslag.

Advocaat Nienke Bloebaum stelde voor de rechtbank dat er geen (dna)bewijs is dat haar cliënt Jacob M. in de woning is geweest, maar toch ziet de rechtbank nog ernstige aanwijzingen tegen hem.

Justitie deelt Justin C. de grootste rol toe, ook al omdat hij vaker voor de Zwitser klussen zou hebben opgeknapt. Zijn advocaat Bo Maenen staat op het standpunt dat C. niet degene is geweest die Schwarz om het leven heeft gebracht.

De rechtbank ziet tegen zowel M. als C. ernstige bezwaren voor doodslag.

De voorbereiding voor de inhoudelijke behandeling zal nog lang duren, onder meer omdat er nog getuigen moeten worden gehoord in Zwitserland.