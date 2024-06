Dodelijke schietpartij bij Aldi: wanhoopsdaad of gepland?

Connect on Linked in

Was de dodelijke schietpartij waarbij de Zwolse beveiligingsondernemer Peter Bloemink (44) om het leven kwam een wanhoopsdaad? Of was er sprake van een tevoren beraamde moordaanslag? Dat is een van de vragen die de Zwolse rechtbank moet beantwoorden. Dinsdag was de eerste openbare, voorbereidende zitting.

Niet aanwezig

Verdachte Özgür M. was niet aanwezig, aldus De Stentor.

De schoten vielen overdag, op een drukke parkeerplaats bij een Aldi-supermarkt in een woonbuurt van Zwolle.

Er is in de zaak geen twijfel over dat M. degene is geweest die op 6 maart van dit jaar de dodelijke schoten loste, en daarna met een mes het slachtoffer nog verder verwondde.

De Mercedes van M. had zich even tevoren hard in de Volvo van Bloemink geboord. Getuigen beschreven hoe M. was uitgestapt en had geschoten op Bloemink en zich daarna met een mes in de hand naar binnen in de auto boog, kennelijk om de zaak af te maken.

Treiteren

Bloemink is ter plaatse overleden. Een arrestatie-eenheid heeft M. direct erna vrijwel ter plaatse gearresteerd.

Het schietincident stond niet op zichzelf. Een paar weken eerder heeft M. voor de rechter gestaan op verdenking van mishandeling van Bloemink. Hij zou hem hebben geslagen terwijl Bloemink in de auto zat.

Volgens de vrouw van Özgür M. was hieraan een periode van treiteren door Bloemink vooraf gegaan. En daar weer voor lag een conflict tussen de zoons van de twee, allebei tieners.

Ook zijn op zeker moment de ramen en voordeur van het huis van M. zwaar beschadigd door een explosief.

De zaak zal later dit jaar inhoudelijk worden behandeld.

