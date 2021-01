Vermoorde Amsterdammer reed in geleende auto

Print This Post

De man die op 20 oktober 2020 werd neergeschoten in Amsterdam-Osdorp reed die nacht in een geleende auto. De 33-jarige Serdar Ay werd volgens de politie voor iemand anders aangezien, en was dus niet het eigenlijke doelwit. Vorig jaar bracht de politie al een vermoeden hierover naar buiten.

De auto waarin Serdar Ay reed was een zwarte Volkswagen Polo. De politie denkt dat degene die de auto had uitgeleend het beoogde slachtoffer was. Onder de Polo zat een peilbaken: een apparaatje waarmee de auto op afstand getraceerd kan worden.

Dat peilbaken is aangebracht rond 03.00 in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober. De Polo stond op dat moment op de hoek van de Kinkerstraat met de Nicolaas Beetsstraat.

Serdar Ay was verdachte in een grote cocaïnezaak die loopt bij de rechtbank in Alkmaar.