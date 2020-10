Doodgeschoten man A’dam-Osdorp was verdachte in grote cocaïnezaak

Connect on Linked in

De 33-jarige Serdar Ay die in de nacht van 19 op 20 oktober 2020 in Amsterdam-Osdorp werd neergeschoten en later overleed, was samen met negen anderen verdachte in een omvangrijke zaak over cocaïnesmokkel via Schiphol. De zaak dient de komende twee weken voor de Alkmaarse rechtbank.

De Turkse Serdar Ay zou maandag terechtstaan voor het invoeren van twee partijen cocaïne. Eén partij van onbekende omvang werd op 4 mei 2017 in beslag genomen, een ander van bijna 2,9 kilo op 13 juni 2017. Ay werd ook verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie.

Familielid MMA-vechter

In de cocaïnezaak staan verdachten van Nederlandse, Turkse en Surinaamse afkomst terecht in de leeftijd van 32 tot 60 jaar. Een van de verdachten is een familielid van een bekende Nederlandse MMA-vechter. Deze 52-jarige verdachte wordt samen met een andere man verdacht van de invoer van een partij van 19 kilo cocaïne en een partij van bijna 15 kilo. Ook deze twee mannen worden verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie.

Partijen coke en witwassen

De verdachten uit Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp, Zoetermeer, Leiden en Suriname worden in wisselende samenstelling verdacht van de smokkel van verschillende partijen cocaïne via Schiphol. Het gaat naast de eerder genoemde partijen om cokevondsten van 3,6 tot 20 kilo. Een man en een vrouw uit Haarlem staan terecht voor het witwassen van ongeveer 240.000 euro en het vervalsen van loonstroken en werkgeversverklaringen.

‘Vergismoord’

De 33-jarige Serdar Ay werd vorige week neergeschoten tussen de straten Vreedenhaven en Hoekenes in Amsterdam-Osdorp. Hij werd door meerdere kogels getroffen en overleed later. Getuigen zagen twee mannen in donkere kleding wegrennen. Volgens de politie zijn er “sterke aanwijzigen” dat er sprake is van een vergissing en reed het slachtoffer in de auto van het daadwerkelijke doelwit. Ondanks het sterke vermoeden houdt de politie “alle scenario’s open”.

Op camerabeelden die in Opsporing Verzocht werden getoond van de Osdorper Ban en Hoekenes, is een aantal voertuigen te zien die daar rond de tijd van de moord hebben gereden. De inzittenden kunnen zeer belangrijke getuigen zijn, denkt de politie.