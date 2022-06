Doodgeschoten man in Limburg is Servische volkszanger

Connect on Linked in

De 43-jarige man die donderdag in het Limburgse Buchten (gemeente Sittard-Geleen) werd doodgeschoten, is de Servische volkszanger Enver Miki Kolašinac. Dat schrijft de Servische krant Kurir. Kolasinac woonde in Novi Pazar in het zuidwesten van Servië, en verbleef af en toe in Nederland en Oostenrijk.

Talentenshow

De zus en vrouw van het slachtoffer maakten het nieuws zaterdag bekend op sociale media. Kolašinac werd in zijn thuisland bekend door zijn deelname aan de populaire talentenshow Zvezde Granda.

Schoten

Het lichaam van Kolašinac werd donderdagmiddag rond 16.30 aangetroffen bij een garage op de Sint Catharinahof in Buchten. Dat gebeurde nadat de politie meldingen binnenkreeg dat er schoten in de buurt waren gehoord. De politie startte direct een grootschalig onderzoek, waaruit bleek dat het slachtoffer met meerdere kogels is doodgeschoten.

Compositietekening

Tijdens het onderzoek zijn verschillende oproepen richting publiek gedaan en is er ook een compositietekening van een mogelijk belangrijke getuige gedeeld.

De man lijkt tussen de 50 en 60 jaar oud te zijn. Hij zou ongeveer 1.80 meter groot zijn en een robuust postuur hebben, aldus de politie. Hij had bruine ogen, opvallende wenkbrauwen en zwart haar, een brede neus en veel rimpels. De man droeg een donkere flat cap en een blauwe jeans met zwarte strepen op de voorkant. Daarbij droeg hij een brede zwarte riem en een donker zomerjasje met een opvallende kraag en zwarte schoenen.

Voortvluchtig

De politie heeft bewakingsbeelden bekeken rond de plaats delict. De schutter is nog voortvluchtig. Over een motief is nog niets bekend.