Doodsbedreiging tegen Mexicaanse nieuwspresentator door drugscriminelen (VIDEO)

Leden van het CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación) hebben in een video die maandag is verspreid doodsbedreigingen geuit tegen een presentator van Milenio Televisión wegens ‘oneerlijke berichtgeving’. In Mexico zijn met name regionale journalisten geregeld slachtoffer van dodelijk geweld. Een bedreiging van nationaal bekende televisiepersoonlijkheid is zeldzaam.

El Mencho

Doelwit van de bedreiging is Azucena Uresti. Ze wordt in de video door gemaskerde en zwaarbewapende mannen met de dood bedreigd. Gemaskerde mannen omringen op de video een man die aan een bureau zit en een bericht voorleest, dat afkomstig zou zijn van Rubén Oseguera Cervantes, ook bekend als “El Mencho”, de voortvluchtige leider van het CJNG. Het is onduidelijk of de persoon die het bericht las Oseguera zelf was.

In het bericht werd geklaagd dat Milenio Television, een nationale nieuwszender die eigendom is van een groot krantenbedrijf, partij zou kiezen voor bewapende burgermilities die in de deelstaat Michoacán tegen het Jalisco-kartel strijden. De onbekende man dreigde Mileno-anker Azucena Uresti te vermoorden en haar ‘haar haar woorden te laten opeten’.

Vrijheid van meningsuiting

De onbekende beweerde dat de burgerwachten eigenlijk drugshandelaren zijn omdat ze anders de moderne bewapening waar ze over beschikken niet zouden kunnen betalen. In het bericht werd ook melding gemaakt van Hipolito Mora. Dat is de man die bijna tien jaar geleden de eerste een zelfverdedigingsmilitie in Michoacán oprichtte. Mora heeft zich recentelijk gedistantieerd van dergelijke groepen.

In Michoacan vecht het CJNG om de macht met de zogeheten Familia de Michoacán. De spreker van het Jalisco-kartel zei in het bericht dat hij de vrijheid van meningsuiting niet wilde inperken. Hij wilde alleen dat de berichtgeving eerlijk zou zijn.

Milenio Television en Uresti hebben gezegd gewoon door te zullen gaan met hun werk en geven verder geen commentaar. Een woordvoerder van de Mexicaanse president heeft gezegd dat de Mexicaanse regering maatregelen zal nemen ‘om bedreigde journalisten en nieuwsuitzendingen te beschermen’.

Bang maken

Mexico is voor journalisten het gevaarlijkste land ter wereld. In 2020 werden er negen vermoord, sinds 2000 zijn er 120 gedood. Vrijwel alle slachtoffers zijn lokale of regionale verslaggevers in gebieden waar verschillende drugskartels om de controle van de “plaza” (een weg of stad op een drugsroute) vechten. Met “narcomantas” (spandoeken met teksten op straat) of video’s bedreigen criminele groepen elkaar. Het motief voor de drugscriminelen voor deze moordaanslagen en intimidaties op lokaal niveau is te proberen mensen bang te maken, zodat die niet gaan werken voor rivaliserende criminelen.

Bedreigingen van, of aanslagen op, nationaal opererende journalisten komen eigenlijk niet voor.

Het CNJG heeft laten zien niet terug te deinzen voor geweld tegen publieke figuren. De criminelen zaten waarschijnlijk achter de mislukte aanslag op klaarlichte dag tegen een zwaarbeveiligde topman van het Openbaar Ministerie in Mexico-Stad in juni 2020.