Drie arrestaties voor aanslagen bij Tilburgse coffeeshop

In het onderzoek naar meerdere aanslagen op een coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg heeft de politie in de afgelopen weken drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Amsterdam, een 15-jarige jongen uit Tilburg en een 16-jarige jongen uit Coevorden.

Beperkingen

De coffeeshop werd onder andere op zaterdagavond 30 maart beschoten. Op dat moment was de zaak dicht en raakte er niemand gewond. Afgelopen weekend hield de politie een 19-jarige man uit Amsterdam aan, die wordt verdacht van betrokkenheid bij deze beschieting. De Amsterdammer zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Aanstaande woensdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft zitten.

Ook een 15-jarige jongen uit Tilburg en een 16-jarige jongen uit Coevorden zitten vast voor betrokkenheid in de zaak. Zij werden in de afgelopen weken aangehouden, zo meldt de politie maandag.

Reeks aanslagen

Coffeeshop Gaza is in twee jaar tijd al zeven keer doelwit geweest van beschietingen, brandbommen en molotovcocktails. Ook werd er een handgranaat voor de shop gelegd die niet afging. Wat de aanleiding is voor de aanslagen, is nog onduidelijk.

