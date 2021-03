Drie jaar cel voor rapper MF Juice (38) vanwege gewelddadige afpersing

Connect on Linked in

De 38-jarige Gregory dos S. uit Heerhugowaard, alias rapper MF Juice, is maandag door de Alkmaarse rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel voor een gewelddadige afpersing van een man uit Hippolytushoef, op 24 juni 2020. Een 18-jarige vrouw uit Hoofddorp is als medeverdachte veroordeeld tot een half jaar cel.

Seksafspraak

Het slachtoffer uit Hippolytushoef werd naar een woning in diezelfde plaats gelokt voor een afspraak met een prostituee, die hij via internet had leren kennen. Eenmaal binnen werd hij door de vrouwelijke verdachte naar de zolder gebracht, waar hij door Gregory dos S. werd mishandeld, vastgebonden en bedreigd met een mes. Daarbij is grof geweld gebruikt, waarbij het slachtoffer onder andere is geslagen met een riem.

Filmpje verspreid

De man is daarna anderhalf uur in de woning vastgehouden en moest onder dwang zijn adresgegevens en een geldbedrag van 300 euro afgeven. Onder bedreiging van verder geweld moest het slachtoffer meewerken aan de opname van een filmpje, waarin hij moest zeggen dat hij naar de woning was gekomen voor een seksafspraak met een minderjarig meisje. Om te voorkomen dat de daders het filmpje zouden verspreiden, moest het slachtoffer na zijn vrijlating geld overmaken.

Het slachtoffer stapte diezelfde middag naar de politie. Achteraf is het afpersingsfilmpje in de openbaarheid gekomen. Dit heeft voor het slachtoffer grote gevolgen gehad en psychische klachten veroorzaakt.

Ongeloofwaardig

Beide verdachten hebben op de zitting verklaard dat het slachtoffer de aanstichter was van het hele voorval. Volgens hen wilde hij een minderjarige prostituee en werd hij boos en dreigend toen deze er niet was. De rechtbank vindt hun lezing niet geloofwaardig en is van oordeel dat de verdachten de afpersing van tevoren samen hebben beraamd.

Kwetsbaar

De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met de verschillende rollen die Gregory dos S. en de vrouw bij het misdrijf hebben gespeeld en hun persoonlijke omstandigheden. Bij de vrouw speelt mee dat zij een kwetsbaar persoon is, die op jonge leeftijd na vervelende gebeurtenissen in haar jeugd in de prostitutie terecht is gekomen. Zij is nog nooit eerder veroordeeld voor strafbare feiten.

Mensenhandel

Dos S. (die ook lid was van motorclub Hardliners MC) werd eerder veroordeeld voor ernstige (gewelds)delicten, waaronder afpersing, maar ook mensenhandel en pedoseksuele delicten. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor mensenhandel met minderjarige meisjes.

De rechtbank veroordeelt hem tot drie jaar cel voor de gewelddadige afpersing. De vrouw krijgt achttien maanden cel waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank heeft de twee daders veroordeeld tot het betalen van ruim 18.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer.