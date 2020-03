Gwenette was vriend van The Wizzard en C-Murder

Eén van de hoofdverdachten in het groepje Nederlanders die in Spanje liquidaties zouden hebben gepleegd, onder meer op een horecamagnaat in Marbella, is Amsterdammer Jermaine B. (37). Volgens de Spaanse recherche was zijn groep in te huren voor moordopdrachten. Uit dossiers die Crimesite heeft ingezien blijkt dat de recherche in Nederland ziet hem als een spil die (onder meer) in opdracht van Ridouan Taghi aan Caloh Wagoh moordopdrachten verstrekte.

Door Wim van de Pol

Delano “Keylow” R. was de president van Caloh Wagoh, die volgens de politie gretig opdrachten aannam van B. (met – volgens de politie – pgp-nick The Wizzard) en Feno D. (pgp-nick BIG). De recherche ziet deze D. als een contact van Ridouan T. uit Nieuwegein. Zowel D. als B. zijn van Surinaamse komaf.

Justitie ziet de periode van januari 2017 als een overgangsperiode in het netwerk van Taghi. In die maand wordt Nabil B. aangehouden, net als Arthur M., een man die volgens de politie toegang had tot een loods in Landsmeer waar auto’s voor de groep van Taghi werden gestald. Op 7 februari deed de politie een inval in die loods.

Hoessein

Vanaf begin februari 2017 chat Delano “Keylow” R. met The Wizzard en BIG over uit te voeren moorden. The Wizzard en Keylow kennen elkaar nog niet. In chats komen ze erachter dat ze een gemeenschappelijke vriend en vijand hebben. Ze ontdekken dat Gwenette Martha (doodgeschoten in 2014) hun beider vriend was. En dat ene Hoessein hun beider vijand is. Daarmee staan ze kennelijk aan één kant in het slepende onderwereldconflict dat als sleept sinds eind 2012, en dat begon met liquidaties in Antwerpen en de Staatsliedenbuurt. Ook komt Quincy “Sin Quin” Soetosenojo ter sprake. Dat was een heel goede vriend (“neef”) van Keylow, die in 2012 werd vermoord. Op 18 februari is er het volgende contact (CB1D45 is volgens de recherche Keylow):

CB1D45: Broer…meen je dit ik krijg kippenvel Gwen is onze vriend, Wilde je al vragen, ik rij sws voor hem, Haha ik zit meteen bij goede team Hoessein zit achter miin neef, (…) Nu maak jet me nog makkelijker Hoessein zoek ik al vanaf 2012 Maar bra wie is je neef

The Wizzard: Sin Quinn

De twee chatten verder over uit voeren opdrachten, op onder meer ‘uilskuikentje’ Inchomar Balentien. The Wizzard wil Balentien uit de weg hebben. Hij zou indertijd uit de naam van Martha mensen hebben afgeperst en daar later nog mee door zijn gegaan. Deze moord ging toen niet door maar Balentien werd in 2019 alsnog vermoord. Dat was ná de aanhouding van Keylow maar een maand vóór de aanhouding van Jermaine B. in Spanje. Of Jermaine B., nu ook verdachte is in het onderzoek naar de moord op Balentien is onduidelijk. The Wizzard zegt over Balentien dat die Martha hielp ontsnappen uit de gevangenis van Zuyder Bos in Heerhugowaard:

The wizzard: Broer wat hij heeft gedaan toen busje geregeld om gwen op te halen zuiderbos en hij gooide die touw, daarna kreeg hij veel praatjes, had gwen hem gewaarschuwd, bleef doorgaan toen moesten we hem laten gaan die ezel en nu nog blijft hij doorgaan!

‘Nigger uit Amsterdam’

De politie denkt de identiteit van The Wizzard te kunnen construeren uit opmerkingen die The Wizzard maakt in zijn kennismakingschats met Keylow in februari 2017 en die te combineren met bij de recherche bekende informatie:

Hij/zij schreef dat hij/zij ‘Boris’ was;

Hij/zij schreef dat hij/zij een ‘nigger uit Amsterdam’ was;

Hij/zij schreef op 22-02-2017 dat hij/zij 34 jaar oud was;

Daaruit concludeerde ik dat hij/zij geboren is na 22-02-1982 en voor 23-02-1983.

Hij/zij schreef deels in het Surinaams (Sranantongo) en schreef dat hij/zij uit “SuR kwam. Daaruit concludeerde ik dat zijn/haar afkomst kennelijk Surinaams was;

Hij/zij schreef dat hij/zij altijd in ‘West’ heeft gewoond

Omdat eerder Amsterdam werd genoemd, veronderstelde ik dat hij/zij uit Amsterdam-West afkomstig is;

(…)

Hij/zij schreef vroeger ‘een rover’ te zijn geweest.

Hieruit concludeerde recherche dat The Wizzard Jermaine B. moet zijn geweest. (tekst gaat verder onder reclame)

Al moe?

Volgens de politie hebben Feno D. en Jermaine B. ook onderling contact over moorden waarvoor ze opdrachten versturen naar Keylow. Op de achtergrond is er steeds een derde bij betrokken. Uit de pgp-data blijkt dat BIG steeds berichten van die derde doorstuurde, zelfs zo vaak dat R. (C-Murder) hem op een gegeven moment vraagt of hij ‘al moe’ wordt van het doorsturen. Het lijkt er volgens de politie sterk op dat die doorgestuurde berichten afkomstig zijn van een en dezelfde persoon met meerdere nicks: SIR, ENEMY OF ALL MOTHERFUCKER/ MOTHERFUCKER TO HELL/ TICKET TO HEEL FOR MOTHERFUCKERS. De politie zegt te denken dat dit Ridouan Taghi was.

Al met al vermoedt de recherche dat het netwerk rond Ridouan Taghi deels was samengesteld uit personen die voorheen tot de groep van Gwenette Martha hoorden, en ook uit mensen die rond Richard “Rico” R.. De recent in Dubai gearresteerde Khalid J. is verdachte in het onderzoek rond Rico R., die nu terechtstaat voor lidmaatschap van een criminele organisatie (maar niet voor moorden). Ook J. komt volgens de politiedossiers uit de groep van Martha. Hij was één van de mannen die in 2012 samen met Martha en Inchomar Balentien werd aangehouden op de Dam, omdat ze een aanslag zouden willen plegen. Daarvan werden ze vrijgesproken maar ze werden wel veroordeeld voor wapenbezit.