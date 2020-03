Spaanse politie: ‘moordcommando opgepakt in Spanje en Nederland’ (VIDEO)(UPDATE)

Connect on Linked in

De Spaanse en Amsterdamse recherche hebben zes Nederlanders aangehouden. Ze zouden in januari 2019 een in Marbella iemand hebben geliquideerd en worden ook verantwoordelijk gehouden voor andere moorden en moordplannen. Er zijn enkele zeer jonge verdachten bij, maar ook Jermaine “Boris” B. (37) medeverdachte van Ridouan Taghi.

Vier verdachten zijn begin maart net over de grens in Spanje opgepakt door een zwaar bewapend arrestatieteam omdat ze op weg zouden zijn geweest een liquidatie te plegen. Er zaten wapens in een verborgen compartiment in hun auto. Een andere verdachte zat al vast in Nederland, een zesde is recent gearresteerd. Bij die laatste is een pistool met geluiddemper gevonden. Jermaine B. werd al eerder in Spanje gearresteerd. Er zijn in Nederland verschillende huiszoekingen gedaan.

Directe aanleiding voor de gezamenlijke operatie (“Bentley”) van de Spaanse en Nederlandse autoriteiten was de liquidatie van Abdelhadi “Marco” Yaqout, in de nacht van 20 op 21 januari 2019 in Marbella. Deze Spaanse Marokkaan was lokaal bekend als horeca-ondernemer met criminele connecties, en onder meer actief in jachthaven Puerto Banús. De Spaanse recherche verdacht hem ervan geld wit te wassen voor de Ierse Kinahan-clan.

Volgens de Spaanse recherche werkte de groep voor verschillende opdrachtgevers.

Zo zit Amsterdammer Jermaine B. (37) is verdachte in het Caloh Wagoh-proces. Die groep verdachten zou via onder meer B. liquidaties hebben uitgevoerd of opdrachten hebben gegeven van Ridouan Taghi, die zelf verdachte is in het moordproces Marengo.

Er zijn pgp-berichten (van The Wizzard) die van B. zouden zijn. De recherche leest daarin dat hij opdracht gaf aan Caloh Wagon-leden als Delano R. om Inchomar Balentien te vermoorden, rapper Jason L. en diens vriend Germaine R., Riff W. en de broers Khalid en Mimoun B..

Ook is hij gelinkt aan de poging in Roermond Samir H. te vermoorden en de poging tot liquidatie van Amsterdammers Roger L. en Rachid C.

Volgens Het Parool zijn ook Omar C. (20) en Badr K. (31) verdachten. Zij worden verdacht van medeplichtigheid aan de poging tot liquidatie van medewerker Sander de L. van Spy City in augustus 2018. Verder staat Badr K. nu terecht voor de liquidatie van Shaquille Goedhart in mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost én betrokkenheid bij nog een mislukte moordpoging in De Pijp in juli 2018. De andere verdachten zijn: Azat G. (20), Anass M. (20) en Haron A. (18).

