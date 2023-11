Drie Nederlanders vast in België voor drugsgerelateerd geweld

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft woensdag een 30-jarige Nederlander aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn bij drie drugsgerelateerde geweldsincidenten in de zomer van 2022.

Beschietingen

In de nacht van 13 op 14 juli 2022 werd een woning aan Geestenspoor in het Antwerpse district Ekeren beschoten. Bij een tweede incident werd een 27-jarige bewoner van een woning aan de Lageweg in de Antwerpse wijk Hoboken beschoten, toen hij op 16 augustus 2022 de deur opende nadat er werd aangebeld. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been.

In de nacht van 20 augustus 2022 werd rond 02.50 uur acht keer geschoten op een woning in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Niemand van de bewoners was op dat moment thuis. Net voor het beschieten werd graffiti aangebracht op de gevel. Een van de twee verdachten filmde alles.

Het parket Antwerpen had voor de drie feiten de onderzoeksrechter gevorderd. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen onderzoekt de zaken en dat leidde de speurders richting Nederland.

Arrestaties

Een 21-jarige Nederlander werd na overlevering in april al aangehouden. Hij zou ook voor de feiten in Ekeren en in Antwerpen de chauffeur zijn geweest van de uitvoerders.

Maandag werd een 31-jarige Nederlander aangehouden, nadat hij eind augustus in Nederland werd gearresteerd. Hij zou de graffiti aan de gevel in Lange Beeldekensstraat hebben aangebracht. Een 30-jarige Nederlander werd vorige week door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij zou de schutter zijn geweest bij de drie feiten, waaronder de poging tot moord in Hoboken.

De raadkamer heeft de aanhouding van de vermeende schutter vandaag bevestigd. Over de twee andere verdachten had de raadkamer vrijdag al beslist dat ze verder aangehouden blijven.