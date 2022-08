Drietal aangehouden voor vuurwapenhandel via Telegram

Print This Post

In een onderzoek naar vuurwapenhandel op Telegram heeft de politie vorige maand in Tilburg twee broers van 25 en 19 jaar uit Tilburg opgepakt. Het Openbaar Ministerie brengt dat woensdagmiddag naar buiten. Er is ook een Nederlandse man (53) uit België aangehouden. De zaak kwam aan het rollen nadat bleek dat er online wapens en munitie werden aangeboden.

(beeld is uit archief)



In het onderzoek dat volgde deed de politie zich voor als geïnteresseerde kopers. Een pseudokoop leidde tot de aankoop van tot vuurwapens omgebouwde alarm- en startpistolen met munitie. Dat gebeurde op 14 juli 2022 op een parkeerplaats in Tilburg en op 28 juli 2022 op een parkeerplaats in Goirle.

Kort daarop werden de twee broers aangehouden in Tilburg. De 53-jarige medeverdachte werd op 28 juli aangehouden in zijn woning in de Belgische gemeente Ravels.

Op dit moment zitten de twee broers nog in voorlopige hechtenis. De eerste pro-formazitting bij de rechtbank is op 1 november 2022.

