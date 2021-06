Drillrapper Roan W. vrijgesproken na eis 4 jaar voor steekpartij Oostzaan

Connect on Linked in

De rechtbank in Alkmaar heeft donderdag de 21-jarige Roan W., alias drillrapper RR (“Roekeloze Roan”) vrijgesproken van betrokkenheid bij een steekpartij waarbij op 4 januari 2020 in Oostzaan een 19-jarige man zwaargewond raakte. De rechtbank kan niet vaststellen dat hij degene is geweest die heeft gestoken. De eis was vier jaar cel.

Huisfeest

De steekpartij vond plaats op een huisfeest in Oostzaan. Aan het steken ging een ruzie vooraf toen het 19-jarige slachtoffer een lachgasballon wilde pakken. Daarna kreeg hij een klap op zijn hoofd en zou hij door Roan W. onder zijn linkeroksel zijn gestoken. In het ziekenhuis werd een klaplong en een beschadigde alvleesklier geconstateerd.

Kort na het incident zei het slachtoffer aan een politieagent dat hij W. een stekende beweging zag maken. De dag erna en op een later moment bij de rechter-commissaris, verklaarde het slachtoffer dat hij niet heeft gezien door wie en waarmee hij is gestoken.

Wisselend verklaard

De rechtbank oordeelt dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat W. degene is geweest die het slachtoffer heeft gestoken. Het slachtoffer verklaarde wisselend over wat hij heeft gezien tijdens de ruzie en het moment waarop hij gewond raakte. Daarom vindt de rechtbank dat zijn eerste verklaring, waarin het slachtoffer W. als dader aanwijst, niet voor het bewijs kan worden gebruikt.

Volgens de rechtbank is de naam van Roan W. als mogelijke steker achteraf op grote schaal rondgegaan, onder meer op social media, maar dat heeft iedereen ‘van horen zeggen’. Andere getuigen die bij het feest aanwezig waren, hebben namelijk niet gezien waarmee of door wie is gestoken. (tekst loopt verder na de advertenties).

Chaotisch

Hoewel er een getuige was die een mes in de hand van Roan W. had gezien, is dit volgens de rechtbank onvoldoende om te concluderen dat W. ook degene was die het slachtoffer heeft gestoken. Uit alle verklaringen blijkt dat het om een chaotische situatie ging waarbij meerdere mensen waren betrokken. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat op het moment meerdere personen een mes bij zich hadden.

Roan W. is donderdag vrijgesproken voor betrokkenheid bij de steekpartij in Oostzaan. Wel legt de rechtbank hem een geldboete op van 225 euro omdat hij tijdens zijn arrestatie drie dagen later in Amsterdam een machete bij zich had.

Nick Bood

In 2017 zat W. twee weken vast in verband met een dodelijke steekpartij waarbij in Zaandam de 16-jarige Nick Bood om het leven kwam. Wat W.’s rol was bij die steekpartij is nooit helemaal duidelijk geworden, maar hij was wel op de plaats delict.

Scheveningen

Drillrapper Roan W. zit al sinds augustus 2020 vast vanwege de dodelijke steekpartij in Scheveningen, waarbij de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga (“Chuchu”) overleed. Hij staat later dit jaar samen met Darrel L. van drillrapgroep 73 De Pijp terecht voor deze dodelijke steekpartij in Scheveningen tussen 73 De Pijp en #24.

De bijna twee meter lange W. zit zelf bij de Amsterdamse drillrapcrew EDG (Elke Dag Geld), die sympathiseert met 73 de Pijp. Hij sloot zich op de bewuste middag aan bij laatstgenoemde crew.

In het boek ‘Straight Outta Crime’ staat inzake ‘Scheveningen’ over Roekeloze Roan onder meer: