OM eist 4 jaar cel tegen drillrapper Roan W. voor steekpartij Oostzaan

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Alkmaar vier jaar cel geëist tegen de 21-jarige Amsterdammer Roan W. voor het neersteken van een 19-jarige man op een feestje in Oostzaan. Dat gebeurde op 4 januari 2020. Drillrapper Roan W. zit al sinds augustus vorig jaar vast vanwege de dodelijke steekpartij in Scheveningen, waarbij de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga (“Chuchu”) overleed.

Lachgasballon

Bij de steekpartij op het huisfeest in Oostzaan raakte het 19-jarige slachtoffer zwaargewond. Volgens Noordhollands Dagblad ontstond er een ruzie toen het slachtoffer een lachgasballon wilde pakken. Daarna kreeg hij een klap op zijn hoofd en werd hij door W. onder zijn linkeroksel gestoken. In het ziekenhuis werd een klaplong en een beschadigde alvleesklier vastgesteld.

W. zelf verklaarde voor de rechtbank geen idee te hebben waarom hij door justitie van de steekpartij wordt verdacht. ‘Misschien dat het vanwege mijn muziek interessant is om over mij te praten. Maar waar ik van word verdacht is niet niks. Ik heb hiervoor een half jaar in de gevangenis gezeten.’

‘Roekeloze Roan’

Roan W., alias RR (Roekeloze Roan), staat later dit jaar samen met Darrel L. van drillrapgroep 73 De Pijp terecht voor de dodelijke steekpartij in Scheveningen tussen 73 De Pijp en #24. Daarbij kwam de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga (“Chuchu”) om het leven. W. zit zelf bij de Amsterdamse drillgroep EDG (Elke Dag Geld), die sympathiseert met 73 de Pijp. Hij sloot zich op de bewuste middag aan bij laatstgenoemde crew.

W. zat eerder ook twee weken vast in verband met een dodelijke steekpartij waarbij in 2017 in Zaandam de 16-jarige Nick Bood om het leven kwam.

Justitie verdenkt Roan W. van poging tot doodslag op het 19-jarige slachtoffer in Oostzaan. De rechtbank doet op 17 juni uitspraak.

‘Straight Outta Crime’

