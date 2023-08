Drilrapper Roan W. na vrijspraak nu veroordeeld door gerechtshof

Connect on Linked in

Het gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag de 23-jarige Roan W. in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor een poging tot doodslag. W. stak op 4 januari 2020 op een feestje in een woning in Oostzaan iemand met een mes in zijn zij. De straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie.

Lachgas

Op het feestje ontstond ruzie over betaling voor een ballon met lachgas. Het slachtoffer raakte in een worsteling met W.. Daarbij stak W. het slachtoffer met een mes in zijn linkerzij. Het slachtoffer liep daarbij een klaplong en een scheur in zijn middenrif op. Hij moest geopereerd worden in het ziekenhuis, maar overleefde de steek wel.

W. werd enkele dagen later aangehouden, hij was toen in het bezit van een machete.

Vrijspraak rechtbank

De rechtbank sprak de verdachte in 2021 vrij. De rechtbank vond er teveel onduidelijkheid bestaan over wie er heeft gestoken. Het hof denkt daar anders over en vindt bewezen dat de verdachte heeft gestoken.

Dat oordeel baseert het hof op de verklaringen die het slachtoffer en getuigen kort na de steekpartij aflegden en op de verklaring van de verdachte zelf. Het hof vindt dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaardde dat het slachtoffer zou overlijden. Hij wordt daarom veroordeeld voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit op de dag van zijn aanhouding.

Scheveningen

De benadeelde partij krijgt ruim 7.500 als vergoeding die W. moet gaan betalen.

Of hij daartoe in staat zal zijn is de vraag. Hij zit een celstraf uit. Na de steekpartij in Oostzaan veroordeelde de rechtbank Den Haag hem tot 11 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de dodelijke steekpartij op de pier in Scheveningen. Tegen die uitspraak stelde de verdachte hoger beroep in.