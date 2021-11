Elf jaar cel voor dodelijk steekpartij op Scheveningse Pier

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft Roan W. (21, foto) uit Zaanstad en Darrel L. (21) uit Amsterdam tot elf jaar cel veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij waarbij in de zomer van 2020 Cennethson “Chuchu” Janga (19, foto) overleed. Het slachtoffer was lid van de drillrapgroep #24 uit Rotterdam. W. en L. waren van 73 De Pijp uit Amsterdam. de twee groepjes besloten een ‘beef’ uit te vechten op de Schevingse Pier. De eis van de officier van justitie was 13 jaar cel.

De steekpartij op 11 augustus vorig jaar was het gevolg van een ruzie tussen de Rotterdamse rapper Blacka en de Amsterdamse rapper Tyrece B.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Er is al een 20-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn rol. Hij had een vuurwapen mee naar Scheveningen gebracht. Ook was hij degene die als eerste geweld gebruikte. Verdachte Tyrece B. is voortvluchtig.