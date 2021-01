Drugsbaron Henk Rommy (69) terug in Nederland

Connect on Linked in

De Nederlandse drugsbaron Henk Rommy (69), alias de Zwarte Cobra, is vrijdag teruggekomen in Nederland. Dat schrijft De Telegraaf. Rommy zat bijna zestien jaar vast in de Verenigde Staten wegens voorbereiding van xtc-smokkel. Hij werd in 2003 in Spanje opgepakt en twee jaar later uitgeleverd aan de VS waar hij 20 jaar cel kreeg.

DEA

De Surinaams/Utrechtse drugscrimineel werd in 2003 in Spanje gearresteerd door een undercoveroperatie van de Amerikaanse anti-narcoticabrigade DEA. Rommy zou volgens de DEA hebben aangeboden te bemiddelen bij de smokkel van een miljoen xtc-pillen naar de VS.

Strafkorting

Volgens de Zwarte Cobra was er sprake van uitlokking, hetgeen in Nederland niet is toegestaan. In januari 2005 werd Rommy aan de VS uitgeleverd. In september 2005 werd hij in New York veroordeeld tot de maximale straf van 20 jaar. Hij kreeg strafkorting.

Direct weer opgepakt

In Nederland is Rommy direct weer vastgezet omdat hij nog een oude celstraf uit 2001 van veertien maanden moet uitzitten vanwege een drugsdelict. Ook hangt Rommy nog een vervolging boven het hoofd. Hij wordt namelijk verdacht van het opdracht geven voor de dubbele moord uit 1993 op hasjhandelaar Henie Shamel en zijn vriendin in Antwerpen. Die zaak is behandeld in het Passage-proces, waarin onder anderen Dino Soerel terechtstond.

Henk Rommy schreef in het verleden regelmatig columns op Crimesite over zijn leven in de Amerikaanse gevangenis. De columns werden gebundeld in het boek Berichten uit de bajes.