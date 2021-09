Drugskartel gebruikt Facebook om leden te rekruteren en huurmoordenaars te betalen

Connect on Linked in

Een van Mexico’s meest beruchte drugskartels, CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), heeft Facebook gebruikt om huurmoordenaars te betalen en leden te rekruteren en te trainen. Hoewel Facebook zich daar bewust van was, heeft het bedrijf daar lange tijd niets aan gedaan. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wallstreet Journal.

Tenminste vier jaar lang heeft het Jalisco-kartel gebruik gemaakt van het sociale netwerk. Niet alleen om huurmoordenaars te zoeken (‘mannen tussen de 16 en 35 jaar’), maar ook om propaganda te maken voor de eigen organisatie. Facebook trad daarbij wel op, maar verwijderde alleen aanstootgevende content. De profielen zelf bleven gewoon bestaan.

Instagram

Begin 2021 was het Jalisco-kartel ook actief op Instagram. De eerste post op dit platform was een video van een persoon met een gouden pistool die een jonge man in het hoofd schiet. Het volgende bericht was een foto van een man die vastgebonden aan een stoel ernstig werd mishandeld; de volgende was van een vuilniszak vol afgehakte handen. Het profiel bleef minimaal vijf maanden actief voordat het werd verwijderd. Sindsdien duiken er steeds nieuwe pagina’s op onder de naam CJNG – of afgeleiden daarvan. Het gaat daarbij om afbeeldingen van geweren maar ook van onthoofdingen.

Fake advertenties

Vier jaar geleden schreef Crimesite ook al dat het Jalisco-kartel Facebook gebruikte om nieuwe leden te rekruteren. Toen gebeurde dat minder openlijk, via het posten van fake advertenties. Nadat mannen hadden gereageerd op vacatures voor onder andere beveiligers, bodyguards, maar ook voor politieagenten en zelfs enquêteurs, werden ze gedwongen deel te nemen aan trainingskampen van het kartel. De sollicitanten werden onder dwang overgebracht naar trainingsfaciliteiten in de buurt van de stad Tala. Ze konden daar niet meer vertrekken en werden onderwezen in vechttechnieken, onder andere met vuurwapens.