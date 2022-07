Drugsuithalers krijgen flink hogere beloning sinds nieuwe uithalerswet

Connect on Linked in

Uithalers van partijen drugs krijgen een flink hogere beloning sinds de invoering van de nieuwe uithalerswet. Voor een uithaalpoging wordt nu gemiddeld 5.000 euro betaald. Dat is ongeveer 3.000 euro meer dan vóór de nieuwe uithalerswet. Hoe hoger het risico, hoe hoger de beloning. Dat schrijft RTV Rijnmond.

50 procent

Als een groep uithalers erin slaagt een partij drugs van het haventerrein te krijgen, krijgen ze minstens 30 procent van de buitgemaakte cocaïne. ‘En dat kan oplopen tot 50 procent, zeker als het een kamikazeactie betreft waarbij het risico hoog is,’ aldus officier van justitie Anne van Greevenbroek eerder deze week in de Rotterdamse rechtbank.

Ze presenteerde de cijfers tijdens een themazitting over de uithalersproblematiek in de Rotterdamse haven. De cijfers zijn gebaseerd op politieonderzoek en het beeld wordt bevestigd door advocaten die drugsuithalers bijstaan.

100.000 euro borg

Volgens de politie vraagt een onderhandelaar namens een uithalersgroep gemiddeld 100.000 euro borg aan de opdrachtgever. Dat bedrag is de afkoopsom voor het hoge risico dat de uithalers lopen om gepakt te worden. Uithalers krijgen op die manier sowieso een beloning, ook als de actie mislukt.

Uitbetaling in blokken coke

Uithalers die erin slagen om de drugs van het haventerrein te krijgen, laten zich meestal uitbetalen in cocaïneblokken. Eén kilo cocaïne is tussen de 25.000 en 35.000 euro waard. Volgens de officier van justitie is uithalen dus lucratief en staat de straf die er nu voor staat niet in verhouding tot de ernst van het delict.

Afschrikwekkend effect

Het OM hoopte dat de nieuwe uithalerswet, die op 1 januari 2022 inging, een afschrikwekkend effect zou hebben op uithalers van partijen drugs. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder kan worden bestraft. Wie er wordt betrapt zonder dat die persoon kan bewijzen dat hij er wat te zoeken heeft, kan naast een boete van 95 euro maximaal één tot twee jaar celstraf opgelegd krijgen.

Uitspraak hof

In februari werden zeven uithalers van 19 tot 34 jaar bij de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot celstraffen van drie tot ruim vijf maanden, voor het overtreden van de nieuwe wet. Het gerechtshof Den Haag besliste begin juni echter anders en kwam tot een taakstraf. Het hof vindt dat taakstraffen evengoed voldoende afschrikken, in ieder geval bij mensen die nog geen strafblad hebben.

Drugsoverlast

De uitspraak van het hof is een doorn in het oog voor politie, douane, justitie en de havenbedrijven die machteloos lijken in hun strijd tegen de drugsoverlast. In 2021 werd in de Rotterdamse haven voor ruim 70.000 kilo aan cocaïne in beslag genomen. Recordvangst was een partij van 4.178 kilo cocaïne. In 2020 werden 281 arrestaties van uithalers verricht. Vorig jaar steeg dat aantal naar bijna 440 arrestaties. De vele aanhoudingen drukken enorm op de capaciteit van de politie en justitie.

133 aanhoudingen

Havenondernemers denken dat na de uitspraak van het gerechtshof het aantal uithalers in de Rotterdamse haven toe zal nemen. Na een relatief rustig begin van het jaar staat de teller inmiddels op 133 aanhoudingen, met als recent dieptepunt 36 aanhoudingen in elf dagen tijd.

Zwaar onderschat

Officier van justitie Van Greevenbroek zegt dat de Rotterdamse haven nog steeds wordt overspoeld door drugsuithalers en dat het drugsprobleem door de nieuwe wet niet is opgelost. Volgens haar heeft het hof de problematiek zwaar onderschat door het illegaal betreden van een haventerrein te vergelijken met huisvredebreuk waarbij geen slachtoffers vallen. ‘Maar die slachtoffers zijn er wel degelijk’, aldus de officier. ‘De bedrijven ondervinden vrijwel wekelijks enorme economische schade en de drugscriminaliteit zorgt voor spanning onder het personeel.’

Beroep op politierechter

De officier van justitie deed een beroep op de Rotterdamse politierechter om met de nieuwe cijfers over de uithalersproblematiek het arrest van het hof te heroverwegen. Ze vroeg geen taakstraf op te leggen aan negen uithalers, maar 5,5 maanden celstraf en een gebiedsverbod van drie jaar voor het Rotterdamse haventerrein.

De politierechter begrijpt de onvrede bij justitie over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag, maar zegt dat het raar zou zijn om zo kort na het arrest weer door te gaan op de oude lijn. ‘Dat station zijn we voorbij. Ik kan niet anders dan het eveneens goed gemotiveerde arrest van het hof te volgen, wat we er ook allemaal van vinden.’

Hij kwam tot 120 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Het OM beraadt zich nu om de zaak eventueel voort te voeren bij de Hoge Raad.