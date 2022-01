‘Dubai weigert veroordeelde Italiaan uit te leveren’

Connect on Linked in

De Italiaanse Camorra-verdachte Raffaele Imperiale (46), die vorig jaar in Dubai werd gearresteerd op verzoek van de Italiaanse autoriteiten, zou door Dubai niet worden uitgeleverd. Dat meldt althans de Ierse krant Sunday World. Afgelopen augustus lekte uit dat Imperiale in Dubai met een medeverdachte was opgepakt in een luxe villa.

Sunday World schrijft dat de lokale autoriteiten het verzoek van de Italiaanse DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) hebben afgewezen om hem uit te leveren aan Italië. Dat zou betekenen dat Imperiale op vrije voeten komt. Hij stond tot van de zomer op de toplijst van gezochte Italiaanse verdachten.

Imperiale werd sinds 2016 door de Italiaanse autoriteiten gezocht om een ​​gevangenisstraf van acht jaar uit te zitten voor drugshandel, in een onderzoek naar de in Napels gevestigde Camorra. Imperiale was ook de man die uit het Van Gogh Museum gestolen schilderijen in Italië bij de autoriteiten bezorgde.

Kinahan

Zijn naam valt ook in combinatie met onderzoek naar cocaïnehandel, in combinatie met de Ierse Kinahan-clan en de Amsterdamse Chileen Richard “Rico” R. V. die in Nederland is veroordeeld voor leiden van een criminele organisatie die in drugs handelde. Imperiale is ook genoemd als zijnde zijdelings betrokken in een conflict tussen Nederlandse drugscriminelen.

Er circuleren foto’s die de Drug Enforcement Administration (DEA) in handen zou hebben gemaakt op het huwelijksfeest van één van de Kinahans (in 2017 in Dubai) in het luxueuze Burj Al Arab-hotel met daarop zowel de Kinahans als Imperiale.

Imperiale was in Amsterdam in de jaren negentig betrokken bij een coffeeshop in het centrum.