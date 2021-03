Justitie: ‘Rico R. en Taghi joegen op erven geliquideerde “Scarface”’

Connect on Linked in

Rico de Chileen ging volgens justitie, samen met Ridouan Taghi na de liquidatie van Samir “Scarface” Bouyakhrichan in 2014 op jacht naar zijn broer Karim, die het coke-imperium van Samir voortzette. Ook werd er volgens justitie jacht gemaakt op diens handlanger Danny K. en zijn ‘soldaten’, waaronder de vermoorde Lucas Boom en Peter “Pjotr” R.

Inhoudelijke behandeling

In de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp is maandag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak rond Rico R., alias Rico de Chileen begonnen. Hij staat terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die verdacht wordt van moorden, witwassen, het invoeren van partijen cocaïne en wapenbezit.

‘Op voet van oorlog’

Justitie ziet Rico R. als een gelijke van Ridouan Taghi. De twee zouden volgens justitie intensief hebben samengewerkt. Eerder werd al bekend dat volgens de opsporingsdiensten de groep rond de in Spanje geliquideerde Samir “Scarface” Bouyakhrichan op voet van oorlog leeft met de toen nog voortvluchtige Taghi en Rico R. De recherche denkt dat de liquidatie van Bouyakhrichan het gevolg is van een uit de hand gelopen ruzie tussen grote Nederlandse cocaïnehandelaren.

“Taxi” en Danny K.

Na de liquidatie van Bouyakhrichan gingen Rico R. en Taghi jagen op de “erven” van de Amsterdamse Marokkaan. Zijn broer Karim (alias “Taxi”) zou de groep na diens dood hebben voortgezet. Ook zouden Rico R. en Taghi een prijs op het hoofd hebben gezet van de Amsterdamse beroepscrimineel Danny K. en iedereen die tot zijn groep zou behoren. Dat is opvallend aangezien Rico in 2006 Danny K. nog bezocht toen die vastzat, maar toont tegelijkertijd weer eens aan dat kompanen van weleer op een dag elkaars rivalen kunnen worden.

Aanslagen

In 2014 en 2015 werden er enkele aanslagen gepleegd op mensen uit de periferie van Danny K. Zo werd in november 2014 vechtsporter Hans Nijman geliquideerd in Beverwijk. In juni 2015 wordt Lucas Boom in Zaandam doodgeschoten en in november 2015 vindt in Diemen-Noord een mislukte liquidatiepoging plaats op Peter “Pjotr” R. In oktober 2015 werd in Amsterdam-Oost een peilbaken geplaatst onder de auto van de Amsterdamse crimineel Gordon F., die ook tot de groep van “Scarface” behoort. Na de moord op Bouyakhrichan waarschuwt de politie Gordon F. dat hij op een dodenlijst staat.

‘Ninja’s’

Ook zou volgens justitie een plan zijn gesmeed om in Dubai een aanslag met een mes te plegen op Karim Bouyakhrichan. Dat is daar minder riskant dan met een vuurwapen. De Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale wil dat klusje met behulp van wat “ninja’s” wel klaren, maar huurmoordenaars weten hem uiteindelijk niet te traceren.

In 2019 werd Rachid Kotar (de vermeend boekhouder van Samir Bouyakhrichan) in Amstelveen geliquideerd.

De vermeende betrokkenheid van Rico R. bij liquidaties komt in deze strafzaak nog niet aan de orde. Daarvoor moeten de Nederlandse autoriteiten eerst toestemming vragen aan Chili, omdat hij niet is uitgeleverd voor moordverdenking maar alleen voor een criminele organisatie die in drugs handelde.