Een bekend gezicht in lijst met 6 meest gezochte maffiosi (UPDATE2)

Raffaele Imperiale (foto), die onlangs werd toegevoegd aan de Most Wanted-lijst van 6 Italiaanse voortvluchtigen, is opgepakt in Dubai.

Eerder was al bekend dat Imperiale – volgens justitie in Nederland – nauw zou hebben samengewerkt met Rico “de Chileen” R. en Ridouan Taghi. Imperiale werd op de lijst van 6 geplaatst nadat er door de arrestatie van cocaïnekoning Rocco Morabito in Brazilië een plek was vrijgekomen op de Italiaanse Most Wanted-lijst.

Raffaele Imperiale, die in 1974 werd geboren in Castellammare di Stabia (vlakbij Napels), maakt deel uit van de Camorra. Zijn geschiedenis ligt deels in Nederland, waar hij tien jaar lang een coffeeshop runde in Amsterdam. In het huis van zijn ouders in Italië werden in 2016 twee schilderijen terug gevonden die eerder door “Okkie” Durham uit het Van Gogh-museum waren gestolen.

Wereldwijd crimineel netwerk

Volgens het Openbaar Ministerie vormden Rico de Chileen, Ridouan Taghi en Imperiale samen de leiding van een wereldwijd opererend crimineel netwerk dat moorden liet plegen, cocaïne importeerde en miljoenen witwaste. Het netwerk zou zijn samengesteld uit meerdere kleinere netwerken (voor witwassen, cokehandel en het plegen van liquidaties). Imperiale zou zich binnen het netwerk vooral hebben beziggehouden met de handel in cocaïne. Hij regelde vrachtwagens voor coketransporten naar onder meer Italië en stuurde geld terug. In januari 2017 werd Imperiale in Italië veroordeeld tot 18 jaar cel voor witwassen en drugshandel. Bij verstek, want naar verluidt woonde de maffioso al jarenlang in Dubai. Daar is hij eerder deze week opgepakt.

Naast Raffaele Imperiale staan de volgende maffiosi op de Most Wanted lijst. Superlatitanti worden ze genoemd in de Italiaanse media.

Renato Cinquegranella

De inmiddels 72-jarige Renato Cinquegranella (foto onder) maakt ook onderdeel uit van de Camorra. Hij is al sinds 2002 voortvluchtig. Cinquegranella was in de jaren tachtig betrokken bij de martelmoord op Giacomo Frattini, wiens lichaam werd gevonden in de kofferbak van een auto. De handen en het hart van Frattini werden in een plastic tas in de auto gevonden. Het gezicht van het slachtoffer was ernstig verminkt. In 2014 kreeg Cinquegranella hiervoor levenslang. De maffioso zou in de jaren tachtig ook onderdak hebben verleend aan leden van de Rode Brigade, een toen actieve links-terroristische organisatie. Cinquegranella wordt ook nog gezocht voor andere moorden, afpersing en deelname aan een criminele organisatie. Sinds 2018 is er een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. (Tekst loopt door onder de advertenties.)

Matteo Messina Denaro

De Siciliaan Matteo Messina Denaro heeft naar eigen zeggen meer dan 50 moorden gepleegd. Zijn eerste liquidatie pleegde hij op zijn achttiende. Hij was ook verantwoordelijk voor de moord op een rivaliserende maffiabaas, waarbij hij tevens diens drie maanden zwangere vriendin om het leven bracht. Ook vermoordde hij een hoteleigenaar die hem ervan had beschuldigd dat hij met jonge meisjes zou slapen. Matteo Messina Denaro zou ook een rol hebben gespeeld bij verschillende bomaanslagen in de jaren negentig, bedoeld om de Italiaanse samenleving te ontwrichten. Zo vonden er aanslagen plaats in Milaan, Florence en Rome. Bij die laatste aanslag raakten 93 mensen gewond en vielen 10 dodelijke slachtoffers. In 1993 dook Messina Denaro onder. Inmiddels zou hij zijn opgeklommen tot een van de belangrijkste leiders van de Cosa Nostra. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om Messina Denaro te arresteren, maar hij heeft steeds de dans weten te ontspringen.

Giovanni Motisi

Ook Giovanni Motisi (1959, Sicilië) behoort tot de Cosa Nostra. Sinds 1998 staat hij op de Most Wanted-lijst van gevaarlijke Italiaanse voortvluchtigen. Hij is onder andere tot levenslang veroordeeld voor de moord op een politie-agent. Er gaan geruchten dat Motisi dood zou zijn, maar volgens een spijtoptant van de maffia zou de gangster zich schuilhouden op Sicilië.

Attilio Cubeddu

Attilio Cubeddu werd in 1947 geboren op Sardinië. In 1984 werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij ontvoeringen van verschillende vrouwen. Vanwege zijn goede gedrag in de gevangenis mocht hij regelmatig op verlof. In 1997 kwam hij niet meer terug. Sindsdien is de politie op zoek naar hem. Cubeddu zou datzelfde jaar alweer betrokken zijn geweest bij de ontvoering van een textielbaron, waarvoor 5 miljoen losgeld werd betaald. Voor die ontvoering, alsmede voor de moord op een politieagent, werd Cubeddu bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens geruchten zou Cubeddu niet meer leven. Hij zou vermoord zijn door zijn compagnon bij de ontvoering van de textielbaron, omdat hij het losgeld voor zichzelf had gehouden. Volgens anderen leeft Cubeddu al weer jaren teruggetrokken in de bergen van Sardinië.

Graziano Mesina

Ook Graziano Mesina (foto onder) werd geboren op Sardinië. Al op 14-jarige leeftijd werd hij voor het eerst gearresteerd, omdat hij een gestolen vuurwapen in zijn bezit had. Wat volgde was een reeks aan ontsnappingen en arrestaties. Steeds weer wist ‘Italy’s most-wanted bandit’ (de New York Times in 1968) uit de gevangenis te ontsnappen. Mesina had een reeks ontvoeringen op zijn naam. Ook schoot hij een man dood die hij ervan verdacht dat hij zijn broer had vermoord. Toen Mesina weer eens vast zat, verzamelde een groep jonge meisjes bij het politiebureau met spandoeken waarop ze hem de liefde verklaarden. Nadat hij totaal 40 jaar in de gevangenis had gezeten kreeg hij in 2004 gratie. Hij begon een toeristenbureau op Sardinië maar in 2020 werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel. “Grazianeddu” zoals Mesina ook wel wordt genoemd, was toen al op de vlucht geslagen. Naar verluidt zou hij in Tunesië verblijven.

Graziano Mesina en Attilio Cubeddu behoren overigens niet tot een specifieke maffia-clan.