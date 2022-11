Duitsland: 7,5 jaar cel voor Nederlandse plofkraker

Connect on Linked in

Een rechtbank in Osnabrück heeft vrijdag twee Nederlandse mannen veroordeeld tot 3,5 jaar en 7,5 jaar cel voor het opblazen van geldautomaten in Duitsland. De verdachten zijn respectievelijk 29 en 36 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de voorbereiding van in totaal zes plofkraken in verschillende Duitse deelstaten, aldus de rechtbank.

Enkelband

De jongste van de twee had onder meer explosieven aangeschaft. De oudste had vluchtauto’s gehuurd bij autoverhuurbedrijven. Omdat hij al een strafblad had en ten tijde van de feiten een enkelband droeg, kreeg hij de hoogste straf.

De twee Nederlanders hebben geen verklaringen afgelegd. De Duitse politie vermoedt dat er in Nederland medeplichtigen zijn, en ook opdrachtgevers. Volgens de rechtbank ontvingen de verdachten voor hun diensten respectievelijk slechts 200 en 300 euro per geslaagde plofkraak.

De oudere verdachte is in 2017 door de regionale rechtbank van Hagen tot ruim zes jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het opblazen van een geldautomaat. Na zijn vervroegde vrijlating uit een Nederlandse gevangenis droeg hij een elektronische enkelband. Dat maakt het politie-onderzoek naar hem makkelijker.

Gestoord

De zes plofkraken waren tussen februari en november 2020 uitgevoerd in Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg, Beieren en Saksen-Anhalt. De buit was iedere keer een bedrag tussen de 13.000 en 104.000 euro aan contanten.

In Schüttorf (Nedersaksen) brak na een ontploffing brand uit in een pand met meerdere verdiepingen. In een flat zat een gezin met een zevenjarig zoontje gevangen door de vlammen en de rook. De brandweer kon hen in veiligheid brengen. In het naburige gebouw moest een echtpaar worden gered.

De twee Nederlanders werden gearresteerd in september 2021 in samenwerking met de politie in Nederland.

Wuppertal

In de Zuid-Duitse stad Wuppertal is 27-jarige man uit Delft veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar voor minstens twee plofkraken, aldus het Algemeen Dagblad. Hij moest nog drie jaar cel uitzitten voor het opblazen van drie andere geldautomaten. De rechtbank stelt dat de Nederlander samen met een onbekende op 28 maart 2019 een geldautomaat opblies. Daarbij maakten ze ongeveer 115.000 euro buit.

Zie ook:

Europol: aantal plofkraken in Europa neemt drastisch toe