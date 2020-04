‘Duo langgestraften wilde ontsnappen uit Vught’

Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft aan RTL Boulevard bevestigd dat twee gedetineerden zijn overgeplaatst uit de PI van Vught omdat ze mogelijk een uitbraak aan het plannen waren. Volgens Boulevard ging het om Michael P. (moordenaar van Anne Faber) en Admilson R. (samen met zijn broer veroordeeld voor drievoudige moord).

Wapens

RTL Boulevard zegt dat er op het terrein van de penitentiaire inrichting ‘onder de grond zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal’ is aangetroffen. DJI ontkent dat er ‘wapens’ zijn gevonden op het terrein van de PI.

Op het terrein in Vught zijn meerdere inrichtingen, onder meer de Extra Beveiligde Inrichting, naast inrichtingen voor andere detentieregimes.

Isoleercel

Na de ontdekking van het plan is oud-militair Admilson R. eerst in een isoleercel geplaatst en daarna zijn overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. In De Schie is een afdeling van de zogeheten Landelijke Afzondering, het is niet bekend of R. daar nu verblijft. Michael P. is geplaatst op de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden van de PI Vught, dat is een zwaar regime, dat bijna net zo zwaar is als de EBI.

Michael P. kreeg 28 jaar en tbs opgelegd voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Admilson R. kreeg net als zijn broer levenslang voor het vermoorden van het echtpaar Jan en Greet Veenendaal in 2013 en Berend Smit een jaar eerder. Admilson R. probeerde zich tijdens een zitting van het gerechtshof in Leeuwarden van het leven te beroven.