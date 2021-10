Ecuador laat na rellen gevangenen vrij

Connect on Linked in

In Ecuador heeft de regering besloten duizenden gevangenen vrij te laten. Dat besluit komt na bloedige rellen deze week in een gevangenis bij Guayaquil. Het aantal doden dat daarbij is gevallen is inmiddels gestegen naar 118. Zeker zes slachtoffers waren onthoofd. De gevangenissen in Ecuador zijn overvol. Vooral vrouwen, ouderen, zeer ernstig zieken en mensen met met beperkingen kunnen misschien op vrije voeten komen. Sommige buitenlandse gedetineerden zullen worden gerepatrieerd.

In Ecuador wonen bijna 18 miljoen mensen. Er zitten ongeveer 39.000 mensen in de cel, 2,2 per duizend inwoners. Dat is is veel in vergelijking met Nederland waar 1,54 per duizend inwoners gevangen zitten (in 2020 waren er hier 27.300 gedetineerden).

De rellen in Penitenciaría del Litoral waren het gevolg van strijd tussen bendes, die bleken te beschikken over vele (vuur)wapens. Uit voorzorg heeft de regering ook naar andere gevangenissen versterkingen gestuurd om de orde te handhaven, in totaal 3.600 agenten en militairen.

Het identificeren van de doden in de mortuaria gaat tot wanhoop van nabestaanden en familie die in onzekerheid verkeren uiterst langzaam. Van 42 slachtoffers is de identiteit inmiddels vastgesteld, 22 lichamen zijn aan familieleden overgedragen.

