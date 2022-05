Ecuador: ondanks noodtoestand gaat het moorden door; advocaat geliquideerd (VIDEO)

Connect on Linked in

Na de zoveelste bloedige gevangenisopstand (zeker 43 doden) van maandag zijn van de 220 ontsnapte gevangenen er nog 20 voortvluchtig. De rellen deden zich voor in een inrichting 80 kilometer noordelijk van hoofdstad Quito. De focus van het geweld in Ecuador ligt in een gebied met als centrum de containerhaven van Guayaquil. In die regio gelden noodverordeningen en springen militairen bij om de openbare orde te handhaven. In één stadsdeel, Zona 8, zijn alleen dit jaar 477 moorden gepleegd. Vorige donderdag werd voor een Sheraton Hotel in Guayaquil een vooraanstaand advocaat geliquideerd.

Sheraton

Donderdagochtend kregen personeel en bezoekers van de lobby van het Sheraton Hotel in het noorden van Guayaquil de schrik van hun leven. Vlak voor de draaideur klonken schoten. Ze zagen een jongen hard wegrennen. Op het bordes lag de in Ecuador bekende strafadvocaat Walter Vallejo (49). Hij was dodelijk getroffen. Er zou volgens getuigen vijf tot acht keer zijn geschoten.

Ontbijten

Getuigen stellen dat twee moordenaars buiten het hotel stonden te wachten op het moment dat de advocaat naar binnen zou gaan om te ontbijten. In dit deel van Guayaquil bevindt zich een aantal grote hotels en komen veel toeristen en buitenlandse zakenmensen.

In de kustprovincies Guayas, Esmeraldas en Manabí is een noodtoestand van kracht. Overval patrouilleren er militairen en politieagenten.

Op 24 april werd in Rotterdam 1099 kilo cocaïne onderschept die was aangevoerd vanuit Guayaquil.