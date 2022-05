Zeker 43 doden bij rellen in gevangenis Ecuador

Connect on Linked in

Bij rellen tussen rivaliserende drugsbendes in een gevangenis in het noorden van Ecuador zijn maandag zeker 43 gedetineerden om het leven gekomen. De meeste slachtoffers werden doodgestoken. Ook vielen er zeker twaalf gewonden.

De rellen braken uit in de Bellavista-gevangenis in Santo Domingo, op ongeveer twee uur rijden van hoofdstad Quito. Volgens de autoriteiten vond de gevangenisopstand plaats nadat een bendeleider was overgeplaatst naar de gevangenis in Santo Domingo.

Lichamen gedumpt

Op shockerende beelden die op sociale media werden gedeeld, zijn een stapel bebloede, verminkte lichamen te zien die op de binnenplaats van het gevangenisterrein waren gedumpt.

Wapens en munitie

Ruim 200 gevangenen wisten te ontsnappen. Naar meer dan honderd van hen wordt nog gezocht, zegt minister Patricio Carrillo van Binnenlandse Zaken. Volgens de politie zijn in de gevangenis messen, handgranaten, machinegeweren, revolvers en munitie gevonden.

Maandagmiddag zeiden de autoriteiten dat de gevangenis onder controle was gebracht door minstens 200 commando’s van de nationale politie en het leger.

Zesde bloedbad

Het is het zesde dodelijke bloedbad in de gevangenis in Ecuador sinds begin 2021, waardoor het dodental op bijna 400 komt te staan. Het geweld wordt aangewakkerd door rivaliserende drugsgangs die de controle en macht willen grijpen. Vorig jaar werden meer dan 300 gedetineerden afgeslacht in de gevangenissen van het land, waaronder een bloedbad in de Litoral-gevangenis van Guayaquil, waarbij 118 gevangenen omkwamen. In november kwamen in dezelfde gevangenis 68 gedetineerden om bij een nieuwe geweldsexplosie.