Noodtoestand in drie Ecuadoriaanse provincies wegens drugsgeweld

De president van Ecuador, Guillermo Lasso, heeft voor drie kustprovincies de noodtoestand afgekondigd vanwege de drugsgerelateerde geweldsgolf die het Zuid-Amerikaanse land teistert. Het gaat om de provincies Guayas, Manabí en Esmeraldas. De maatregel die zaterdagnacht inging duurt zeker 60 dagen.

Leger

De regering zal in totaal 4.000 politieagenten en 5.000 militairen inzetten om de misdaad te bestrijden en de rust en orde te bewaken in Guayas, Manabí en Esmeraldas. De drie provincies worden al tijdenlang gedomineerd door zware georganiseerde misdaadgroepen die zich bezighouden met grootschalige drugshandel en extreem geweld.

In sommige steden in de omgeving van hoofdstad Guayaquil, in de provincie Guayas, geldt tussen 23.00 en 5.00 een avondklok.

Kabinetscrisis

De komst van het leger op straat zal worden geleid door Luis Lara, de nieuwe minister van Defensie, die de vervanger is van Luis Hernández, die tot dinsdag deze positie vervulde. Door een kabinetscrisis in Ecuador zijn in een paar dagen tijd vier nieuwe ministers vervangen op het gebied van Defensie, Mensenrechten (verantwoordelijk voor het gevangenisbeleid), Landbouw en Energie.

Uitzonderingstoestand

President Guillermo Lasso is inmiddels een jaar aan de macht in het land. In oktober 2021 besloot hij al in antwoord op het geweld voor 60 dagen de uitzonderingstoestand uit te roepen en militairen de straat op te sturen in de kuststreek rond Guayaquil.

Geweldsexplosie

Door geweld van drugskartels kwamen dit jaar al 1.255 mensen in Ecuador om het leven. In de gevangenissen kwamen in 2022 al 350 gedetineerden om bij confrontaties tussen verschillende bendes. Vorig jaar kwamen bij geweld in gevangenissen 316 mensen om het leven, bij één incident zelfs 118.

Bronland cocaïnehandel

Ecuador is langzamerhand één van de belangrijkste bronlanden van cocaïne geworden. Het land wordt momenteel onder de voet gelopen door de internationale cocaïnehandel. In Ecuador is in 2022 nu 34 ton cocaïne in beslag genomen. In dezelfde periode van vorig jaar was dat 18 ton.