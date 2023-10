Ecuador: zes verdachten moord presidentskandidaat geliquideerd (UPDATE)

Connect on Linked in

Vrijdag zijn in Ecuador zes mannen die waren aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio in een gevangenis vermoord. De Verenigde Staten gaan militairen naar Ecuador sturen, in de strijd tegen de criminele organisaties die het land steeds meer in hun greep krijgen.

Autopsie

De regering heeft bevestigd dat de zes Colombianen vrijdag zijn omgebracht in de Penitenciaría del Litoral, ten noorden van de havenstad Guayaquil.

Fernando Villavicencio werd niet lang voor de presidentsverkiezingen in Ecuador op 9 augustus 2023 vermoord. De zes werden vrijwel direct in de omgeving van de plaats delict opgepakt.

Gisteravond maakte de regering bekend dat op de lichamen autopsie wordt uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Verschillende personeelsleden van de inrichting wordt als getuige gehoord.

Bekend worden

De president van Ecuador, Guillermo Lasso, was in het buitenland toen het nieuws bekend werd en kondigde aan zijn reis te onderbreken en naar het land terug te keren. ‘hier zal de waarheid bekend worden’, schreef Lasso op X.

Veiligheidssituatie

Vrijdagmiddag arriveerde een groot contingent van politie en leger bij de gevangenis. De veiligheidssituatie in de Litoral-gevangenis is berucht. Net als in veel andere gevangenissen in Latijns-Amerika hebben detineerden en criminele bendes het binnen voor het zeggen en controleren de bewakers alleen de buitenzijde.

Medewerkers van het administratieve gedeelte van het detentiecentrum werden rond 15.00 geëvacueerd. Het paviljoen waar de moorden plaatsvonden wordt gecontroleerd door de criminele groep Los Águilas.

Cocaïne

De regering van Ecuador heeft grote moeite de veiligheid in bepaalde regio’s te handhaven door het aanhoudende geweld van criminelen die elkaar bevechten of de bevolking terroriseren. Een groot deel van de cocaïne die in Colombia wordt geproduceerd wordt via Guayaquil of andere havens aan de Ecuadoraanse kust geëxporteerd. Verreweg de meeste cocaïne die momenteel in Nederland in beslag wordt genomen komt uit Ecuador, zoals afgelopen woensdag in Vlissingen: een ton cocaïne.

Overeenkomst

Deze week werd lekte uit dat de Verenigde Staten stilzwijgend heeft besloten militaire steun aan Ecuador te gaan geven. De twee landen hebben een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt dat de Verenigde Staten strijdkrachten kunnen sturen, zowel op het land als voor de kust.

Eerder zetten de Verenigde Staten militairen in tegen de drugshandel in Peru en Colombia. Die operaties zijn al jaren geleden beëindigd.

De VS hadden tot 2009 een basis in Manta, aan de kust in Ecuador, maar die had niet te maken met bestrijding van drugshandel.

Invallen

De afgelopen dagen zijn er in Ecuador 44 invallen geweest in onderzoeken naar zware drugscriminaliteit waarbij 14.000 kilo cocaïne geconfisqueerd. Er werden 61 mensen gearresteerd. Auto’s, geweren, pistolen, machinepistolen, munitie, vaartuigen, 88 mobiele telefoons en 7000 dollar cash zijn in beslag genomen.

In 2023 hebben de Ecuadoraanse autoriteiten meer dan 150 ton drugs in beslag genomen, vooral cocaïne.