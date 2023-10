Ton cocaïne in Vlissingse haven: opnieuw uit Ecuador

Connect on Linked in

De Douane heeft woensdagochtend in de haven van Vlissingen 1002 kilo cocaïne aangetroffen in een lading met bananen, zo meldt het parket Zeeland-West-Brabant.

Ecuador

Politie en Koninklijke Marechaussee hebben de Douane bijgestaan met het bewaken en beveiligen van het havengebied tijdens de operatie.

De drugs hebben volgens justitie een geschatte straatwaarde van ongeveer 75 miljoen euro. Ze zijn waarschijnlijk in Ecuador in de container gestopt. De lading bananen was bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dit bedrijf heeft waarschijnlijk niets te maken met de smokkel, aldus justitie.

Trend

De vangst past in een trend: de meerderheid van de in beslag genomen cocaïne in Nederland komt momenteel uit Ecuador. Daar is het nog relatief makkelijk om cocaïne in containers te plaatsen. Recente record-inbeslagnames in zowel Nederland als Spanje waren afkomstig uit Ecuador.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat een deel van de importstroom in Europa wordt verlegd naar kleinere havens in het buitenland of in Nederland, zoals Vlissingen, of die langs het Noordzeekanaal.

De drugs zijn inmiddels vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane. De Zeehavenpolitie heeft een verdachte aangehouden en neemt de zaak verder in onderzoek.