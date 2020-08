Gewelddadige afpersing ging vooraf aan viervoudige moord

Connect on Linked in

De recherche in Oost-Nederland beschikte in 2018, een week voor de viervoudige moord in Enschede, over camerabeelden van de hoofdverdachten, die bezig waren met een gewelddadige afpersing in Hengelo. Maar de beelden werden niet bekeken. Dat schrijft TC/Tubantia op basis van het onderzoeksdossier.

Afpersing

Voordat op 13 november 2018 aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen worden doodgeschoten, is er op 7 november in het Hengelose havengebied een gewelddadige afpersing. Daders schieten vlak langs slachtoffers, iemand wordt met een schaar in zijn hand gesneden. Na een aangifte volgt onderzoek en de politie krijgt op 9 november een usb-stick met camerabeelden. De beelden worden niet direct bekeken.

Signalement

Drie dagen na de viervoudige moord in Enschede bekijken rechercheurs de beelden wel. Dan zien ze een Opel Meriva met twee mannen. In combinatie met andere beelden worden vader en zoon Camil en Dejan A. geïdentificeerd en direct verdacht van de afpersing, ook al omdat hun signalement overeenstemt dat dat in de aangifte.

Dna-bewijs

In Enschede zijn enkele dagen later in een growshop Maijkel Akfidan (27), Tuan Nguyen (43), Artur Sargsyan (34) en de 62-jarige Max Klaassen doodgeschoten. Twee weken later arresteert de politie Camil A. (57) en zijn zoon Dejan (32), een dag later ook zoon Denis (30) opgepakt. Er is onder meer dna-bewijs tegen hen.

Als de rechtbank hun schuldig acht dan is de wrange conclusie dat door het eerder bekijken van de camerabeelden de vier moorden waarschijnlijk waren voorkomen.

In reactie zegt het Openbaar Ministerie dat het niet bekijken van de beelden helaas past in keuzes die nu eenmaal tijdens een politieonderzoek worden gemaakt.

Volgende week begin de inhoudelijke behandeling in de rechtszaak. Enkele medeverdachten in de zaak zijn op vrije voeten.