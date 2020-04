Verdachten viervoudige moord Enschede op vrije voeten (UPDATE2)

Connect on Linked in

De rechtbank in Almelo heeft in het proces rond de viervoudige moord in Enschede twee mannen en een vrouw uit Breda op vrije voeten gesteld. De rechtbank vindt dat er op dit moment onvoldoende bewijs is over betrokkenheid bij de liquidaties om hen nog langer vast te houden.

2018

Ook ziet de rechtbank onvoldoende gronden voor de voorlopige hechtenis, zoals bijvoorbeeld vluchtgevaar. Dinsdag was er een pro forma-zitting in de zaak. De rechtbank wil de zaak tegen de zes verdachten nog dit jaar inhoudelijk behandelen.

Zizi W. de twee mannelijke verdachten worden er door het Openbaar Ministerie van verdacht een rol gespeeld te hebben bij het verkrijgen van de moordwapens die zijn gebruikt bij de liquidatie van Artur Sargsyan (34), Max Klaassen (62), Maijkel Akfidan (27) en Tuan Nguyen (43) op 13 november 2018.

Hoofdverdachten in de zaak zijn Dejan A. uit Hengelo, zijn vader en zijn broer.

Undercovers

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen het verzoek de hechtenis van de vrouw op te heffen.

In het onderzoek zijn tegen Zizi W politie-undercovers ingezet. Deze mannen deden zich voor als zware figuren uit het criminele milieu en als een familielid van één van de slachtoffers. Eerder betoogde Moszkowicz voor de rechtbank dat deze undercovers de vrouw zouden hebben geïntimideerd en haar gedwongen zouden hebben verhoord. Ze pakten ook een telefoon van haar af.

Tegen de andere verdachten die de moorden zouden hebben uitgevoerd ziet het Openbaar Ministerie veel bewijs. De drie zitten nog wel vast. Justitie zegt over belastende vingerafdrukken en dna-materiaal te beschikken, naast beelden van beveiligingscamera’s in de buurt.

Zie ook:

Belangrijke getuige in proces viervoudige moord spoorloos (UPDATE)

Verdachte viervoudige moord Enschede overgeplaatst na doodsbedreiging

Nieuw bewijs in viervoudige moord Enschede

OM: Waslijst aan bewijs tegen verdachten 4-voudige moord (UPDATE)