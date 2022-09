Officier van justitie: ‘Kaan deelde klappen uit, Peter trok zijn mes en Anton schoot’

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Den Bosch heeft de officier van justitie tien jaar cel geëist voor het doodschieten van Peter Netten (30) op een woonwagenkamp in Oss. Twee verdachten stonden woensdag voor de rechter. Een man die zich aanvankelijk meldde als zijnde de schutter gelooft het Openbaar Ministerie niet. Anton R., zoon van de voor het leiden van een criminele organisatie veroordeelde Martien R., is volgens het OM de schutter geweest, nadat er een ruzie ‘om niets’ was geweest.

(Beeld Omroep Brabant)

Rake klappen

Op de vroege ochtend van 4 juni 2018 liep een ruzie bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss volledig uit de hand. Meerdere schoten troffen Peter Netten uit Oss dodelijk en hij sterft ter plaatse. Een paar dagen na de fatale gebeurtenis meldt zich Kaan D. op het politiebureau. Hij zegt in zijn verklaring dat Peter Netten en hij met elkaar in gevecht raakten bij een ruzie. De verdachte zou een paar rake klappen hebben uitgedeeld. Peter Netten trok een pistool. De verdachte zegt ook een pistool hebben gepakt en raak geschoten te hebben.

Getuigen

Hoewel er getuigen zijn die bevestigen dat Kaan D. de dodelijke schoten loste is bij justitie in september 2018 al grote twijfel ontstaan of diens verhaal wel klopt. In november doet de recherche nog een paar dagen extra sporenonderzoek op het kampje. Langzaamaan verzamelt de politie bewijs dat er toch een andere schutter in het spel zou kunnen zijn geweest.

Zo komen er door de politie gekraakte pgp-chats op tafel waaruit kan blijken, zegt de officier van justitie, dat er na de schietpartij sporen zijn weggewassen. Ook zijn er afgeluisterde gesprekken tussen Martien R. en de moeder van de verdachte Anton die volgens de officier van justitie de betrokkenheid van Anton bewijzen: ‘Uit die gesprekken wordt zonder enige terughoudendheid gesproken over wat er die avond is gebeurd.’

Justitie vermoedt dat Kaan D. is gedwongen door Martien R. om een valse bekentenis af te leggen. D. zou dan wel 1,5 miljoen euro daarvoor krijgen. ‘Als hij het niet doet, krijgt hij een kogel door zijn kop’, die uitspraak van Martien R. slaat volgens de officier van justitie op Kaan D..

Feest

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de schietpartij op straat bij het woonwagenkampje was ontstaan na een verjaardagsfeest. Op dat feest zou Kaan D. ruzie hebben gemaakt met zijn vriend Peter Netten. ‘s Nachts liep het op het kamp uit op een knokpartij. ‘Kaan deelde klappen uit, Peter trok zijn mes en Anton schoot’, aldus de officier van justitie. en Martien R. zou hebben gezegd: ‘Ik betaal alles’, om Peter Netten ervoor op te laten draaien.

De officier van justitie sprak op de zitting van al met al een overdaad aan bewijsmiddelen dat het Anton was die Peter Netten heeft doodgeschoten.

Oud vuil

De officier van justitie stelde dat ‘Peter na zijn dood als oud vuil is achtergelaten en dat is onverteerbaar voor de nabestaanden.’ De officier sprak verder van een gruwelijk uit de hand gelopen ruzie om niets: ‘Hier is op een wijze die alleen past in het criminele milieu gereageerd op een ruzie om niets.’

Tegen Kaan D. eiste de officier met aftrek van het voorarrest vijftien dagen cel, voor mishandeling van Netten.

Anton R. is overigens al veroordeeld tot acht jaar cel door de rechtbank in de zaak van de criminele organisatie van zijn vader Martien.

Uitspraak in de zaak is op 13 oktober.