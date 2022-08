‘Hof wil onderzoeken of politie schoot op auto Martien R.’

Connect on Linked in

Het gerechtshof Den Bosch wil dat de politie de gepantserde Mercedes Martien R. op gaat sporen. De Ossenaar is vorig jaar veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie. In hoger beroep stelt R. dat de politie bij zijn arrestatie in 2019 heeft geschoten op zijn auto maar dat dit niet in het proces-verbaal over de aanhouding staat vermeld, aldus het Brabants Dagblad.

Kogelinslagen

In het proces-verbaal staat wel dat R. op 13 november 2019 werd klemgereden en uit de auto werd getrokken.

R. zegt kogelinslagen te hebben gehoord en de kogels niet te hebben overleefd als zijn auto niet gepantserd was geweest. De bewuste auto is in beslag genomen en is waarschijnlijk nog aanwezig in een loods bij de Dienst Domeinen. R. zegt dat de auto nog niet te koop is aangeboden. De kogelinslagen zouden in de carrosserie zichtbaar moeten zijn.

Regiezitting

R. werd vorig jaar door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, nadat hij op zeker moment samen met zijn advocaat de verdediging neerlegde omdat de rechtbank volgens hen vooringenomen was. R. ging in hoger beroep (het Openbaar Ministerie ging in acht zaken van medeverdachten van R. in hoger beroep). Dinsdag speelde er een regiezitting voor het hof, waarin gesproken werd over het horen van een groot aantal getuigen en het (verder) beluisteren van door de politie opgenomen (ovc)gesprekken. Op een datum voor inhoudelijke behandeling is nu nog geen zicht.