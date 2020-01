Eerste openbare zitting van verdachte moord Wiersum

Connect on Linked in

In de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp is woensdagmiddag de eerste pro forma-zitting in het proces tegen Giërmo B. (36), één van de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum. Het onderzoek is nog gaande en de rechtbank zal besluiten of de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt verlengd. De officier van justitie zal rapporteren over de voortgang van het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. van medeplegen van de moord op Wiersum. Derk Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd over een reeks moorden die zouden zijn verordonneerd door onder meer Ridouan Taghi. Ook een neef van de vorige maand aangehouden Ridouan Taghi zit vast op verdenking van deze moord. Er zijn in totaal vier verdachten opgepakt in de zaak.

B. heeft een strafblad. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens twee gewapende overvallen: op een verfwinkel in Woudenberg en op een echtpaar in Tienhoven. De fietsenhandelaar in Woudenberg werd met een mes in het been gestoken. Bij de woningoverval in Tienhoven raakte niemand gewond.