Nederlander (30) in Antwerpse drugsdossiers was hoofdverdachte in Rotterdamse moordzaak

De Nederlander Meraldo P. (30) die door de Antwerpse justitie vervolgd wordt voor aanslagen en bedreigingen in het drugsmilieu, is in Nederland hoofdverdachte geweest in een onderzoek naar de Rotterdamse liquidatie van Anthony Fernandes, alias rapper Toyfeunen, in 2012. P. werd in 2014 veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord, maar twee jaar later in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Door Roel Janssen

Meraldo P. wordt door het Antwerpse parket gelinkt aan een gewelddadige home invasion bij een havenmedewerker in Meksem én aan de nachtelijke beschieting van horecazaak The Pasta Bar in Deurne (stadsdistrict in Antwerpen). Beide incidenten vonden plaats in augustus 2020.

P. zit sinds oktober 2020 vast in België. Hij is verdachte in twee drugsdossiers waarin ook Jos L., alias Bolle Jos figureert. Dat blijkt uit stukken die Crimesite heeft ingezien. P. wordt daarnaast door justitie in België verdacht van onder meer invoer drugs in vereniging, deelname aan een criminele organisatie, zware mishandeling en wapenbezit. Hijzelf ontkent elke betrokkenheid.

Rotterdamse moordzaak

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat de van oorsprong uit Schiedam afkomstige Meraldo P. met Antilliaanse roots jarenlang hoofdverdachte was in de moordzaak op de Kaapverdiaanse Anthony Fernandes, op Bevrijdingsdag 2012. Fernandes (22) werd in Rotterdam-Schiemond in het gezelschap van enkele anderen door twee gemaskerde mannen beschoten terwijl hij uit een auto stapte. Hij werd geraakt door dertien kogels en overleed op straat aan zijn verwondingen.

Jeugdvriend Wijnaldum

Anthony Fernandes was als rapper actief onder de naam Toyfeunen en was bevriend met leden van de populaire rapgroep Broederliefde. Ook was Fernandes een jeugdvriend van Oranje-international Georginio Wijnaldum. Anthony’s jongere broer schopte het tot profvoetballer. Hijzelf wilde ook niets liever, maar profvoetbal bleek voor hem net te hoog gegrepen en hij belandde al snel in de criminaliteit.

Ripdeal

Volgens justitie zou de moord in mei 2012 een wraakactie zijn geweest voor een ripdeal die Anthony twee maanden eerder in Rotterdam-Spangen pleegde op Schiedammer Meraldo P. Die werd in een woning overvallen en beschoten. Anthony was de enige die geen masker droeg en werd daarmee het gezicht van de gestolen partij cocaïne. Zo’n twee weken voor zijn dood had Anthony ruzie met P. bij een coffeeshop. Sindsdien was hij erg op zijn hoede.

Vijftien jaar cel

In juni 2014 veroordeelde de rechtbank Meraldo P. tot vijftien jaar gevangenisstraf voor de moord. Het belangrijkste bewijs was een afgeluisterd gesprek in P.’s auto die vlakbij de plaats delict reed. P. ontkende elke betrokkenheid en had naar eigen zeggen een alibi, omdat hij op het moment van de schietpartij in Rotterdam-Zuid was.

Vrijspraak

In april 2016 sprak het gerechtshof hem in hoger beroep vrij wegens gebrek aan bewijs. Getuigen verklaarden dat het afgeluisterde gesprek over een ander schietincident ging. Bovendien achtte het hof onvoldoende bewezen dat de auto van P. zich tijdens de moord in de nabije omgeving bevond. Het Hof veroordeelde Meraldo P. wel tot zestien maanden cel voor heling en cocaïnehandel.

In het verleden volgde P. een technische opleiding om werkzaamheden uit te voeren aan pijpen en pijpsystemen.

Home invasion

Hoewel Meraldo P. zes jaar geleden in hoger beroep werd vrijgesproken voor de Rotterdamse liquidatie, kwam hij ruim anderhalf jaar geleden weer op de radar van de opsporingsdiensten. Ditmaal in België.

Op 9 augustus 2020 drongen enkele mannen die zich voordeden als politiemensen in Merksem de woning van een havenarbeider binnen. Daarbij werd het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen en kreeg een versleutelde Sky ECC-telefoon opgedrongen. De dokwerker zou instructies hebben gekregen om een partij cocaïne uit te halen. Enkele dagen eerder werd de havenmedewerker op zijn werk in de Antwerpse haven benaderd, met de mededeling dat hij veel geld zou kunnen verdienen.

Partijen coke

In het onderzoek naar de home invasion kregen de opsporingsdiensten Meraldo P. uit Wuustwezel in het vizier. Hij wordt door justitie ook gelinkt aan de beschieting van horecazaak The Pasta Bar in Deurne, op 28 augustus 2020. De leegstaande pastabar werd vijf keer geraakt. Niemand raakte gewond. Het was de zesde aanslag in Antwerpen binnen een week tijd met een vermoedelijke link in het drugsmilieu. In de dagen daarvoor nam de Belgische politie enkele partijen cocaïne in beslag.

Ali O., de eigenaar van The Pasta House, werd in januari 2021 opgepakt in een onderzoek rond cocaïnesmokkel. Die zaak loopt voor de rechtbank. Tegen Ali O., bijgenaamd Freaks, werd vijf jaar celstraf geëist. De uitspraak in deze zaak volgt op 25 maart.

308 blokken coke

Bij een inval in de woning van P. in Wuustwezel werd een mobiele telefoon in beslag genomen die door de recherche werd uitgelezen. Volgens het Antwerpse parket werd in onderschepte gesprekken gesproken over de uithaling van een partij cocaïne in de Antwerpse haven vanuit Brazilië. Het ging om 308 blokken. Daarna werden afspraken gemaakt over een nieuwe samenwerking.

Sky ECC

Uit onderschepte Sky ECC-chats werd volgens het parket ook duidelijk dat Meraldo P. een coördinerende rol had bij de smokkel en uithaling van cocaïne en de zware mishandeling van een brandwacht in de haven van Antwerpen, in augustus 2020. P. zou hebben gecommuniceerd via de Sky-naam “CityBoy”.

In de zaak rond de home invasion en de beschieting van de pastabar zijn volgens Het Nieuwsblad maandag tien Belgische en Nederlandse mannen tussen 25 en 51 jaar door de raadkamer verwezen naar de correctionele rechtbank. Gekraakte chatberichten in Sky ECC betekenden in april 2021 een doorbraak in de zaak. De opsporingsdiensten arresteerden toen in totaal twaalf mannen die verdacht worden van aanslagen en bedreigingen in het drugsmilieu.