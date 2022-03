Eigenaar vuurwapens Rotterdamse spookwoning blijft onbekend

Connect on Linked in

Door het gerechtshof is een man vrijgesproken die eerder door de rechtbank was veroordeeld voor witwassen van 4,5 miljoen, die aanwezig was in een “spookwoning” in Rotterdam. Een andere man die in de woning was toen de politie binnen kwam is wel veroordeeld voor de gevonden miljoenen. Maar voor de in de woning gevonden vuurwapens en munitie is niemand veroordeeld.

(beeld uit archief)

Pistoolmitrailleur

In november 2020 gingen agenten naar binnen in een woning aan de Bleiswijkstraat in het Oude Noorden van Rotterdam en vonden er ruim 4,5 euro aan cash een revolver, een pistoolmitrailleur, een geluiddemper en munitie. Er stond op het adres officieel niemand ingeschreven.

Ruim drie miljoen euro zat in pakketten in big shoppers, die waren verstopt in een verborgen ruimte op het toilet. Een toen 31-jarige man uit het voormalig Joegoslavië was de bewoner van de huurwoning. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel voor witwassen van het geld maar niet voor de vuurwapens, omdat er niet voldoende bewijs was dat hij kennis had van de aanwezigheid van de wapens.

2,6 miljoen euro

De 35-jarige verdachte Edin K. ontkende met de zaak te maken te hebben. Maar zijn dna was gevonden op een big shopper met 2,6 miljoen euro en hij was veroordeeld tot 2,5 jaar cel in een andere (drugs)zaak. Hij zei ten tijde van de vondst van het geld in Servië te hebben verbleven voor een stage en dat zijn vrouw de woning aan de Bleiswijkstraat had gehuurd. Zijn advocaat Michel van Stratum vroeg vrijspraak voor witwassen omdat volgens hem het gegeven dat K. contact heeft gehad met de tas zegt ‘niets zegt over het geld wat in de tas zat, en degene die dat erin heeft gedaan.’ Volgens K. heeft zij mogelijk de tassen meegenomen uit hun huis in Berkel en Rodenrijs. Daar zou dan het dna van K. op de hengsels van de tas zijn gekomen.

De eerder veroordeelde verdachte heeft gezegd dat K. niks met de zaak te maken heeft. Er is ook geen bewijs, zoals bijvoorbeeld van camerabeelden, dat K. in het bewuste pand is geweest. Maar K. kreeg eveneens drie jaar cel van de rechtbank.

Kritischer

Het gerechtshof kijkt nu in hoger beroep anders naar het bewijs. De overtuigingskracht van het dna-bewijs op een tas en een touw is voor het hof onvoldoende voor het bewijs. Advocaat Van Stratum: ‘De rechtbank Rotterdam kende bewijswaarde toe aan lichaamsmateriaal op de hengsels van tassen waarin geld verpakt zat en op touw om de tassen heen, zonder dat verdachte op heterdaad in pand is aangehouden. Het hof is kritischer en acht dat onvoldoende voor veroordeling.’

Eerder sprak de rechtbank in Den Haag in de zaak van een Ypenburgse spookwoning een man vrij om soortgelijke redenen vrij van betrokkenheid bij een geldvondst (voor een andere werd hij wel veroordeeld).