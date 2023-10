‘Eindhovense verdachte was lijfwacht van Lil Kleine’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De 46-jarige man die deze week in Eindhoven door werd gearresteerd op verdenking van drugshandel was volgens Het Parool ‘een lijfwacht’ van rapper Lil Kleine. De politie liet al weten hem als een contact te zien van de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers.

Bierdouches

Het gaat volgens Het Parool om Vivian L.P. (46) die in het criminele milieu ook bekend is als “Fifi”. Hij vergezelde Lil Kleine bij optredens en maakte duidelijk dat bierdouches niet op prijs werden gesteld. In 2018 zou hij daarbij een klap hebben uitgedeeld.

Imaç

Vivian L. P. was chauffeur en lijfwacht van de Turks-Amsterdamse heroïnehandelaar Nedim Imaç (40), die in 2007 werd geliquideerd, en bekend werd als financier van de zeer succesvolle amateurvoetbalclub Türkiyemspor uit Amsterdam-West.

L.P. was keeper van het succeselftal van Türkiyemspor, waarvan de later geliquideerde veronderstelde moordmakelaar Ali Akgün speler was.

Volgens Het Parool had Vivian L. P. ook contact met Marwan K. uit Oostzaan, die momenteel verdachte is in een grote drugszaak, en eerder werd vrijgesproken van witwassen.