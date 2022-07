Eis: 15 jaar cel tegen 18-jarige om aanslagen rond fruitbedrijf

Connect on Linked in

Tegen een 18-jarige jongen is voor de rechtbank in Arnhem deze week 15 jaar cel geëist omdat hij omdat hij volgens het Openbaar Ministerie een leidende rol heeft gespeeld bij brandstichtingen en beschietingen van huizen van (ex)medewerkers van fruitbedrijf De Groot in de regio rond Hedel. Tegen een 19-jarige Amsterdammer en een 24-jarige man uit Almere is 20 maanden jeugddetentie en vijf jaar gevangenisstraf geëist. Er staan deze week nog zeven verdachten in de zaak terecht.

Volwassenen

De 18-jarige heeft bekend dat hij betrokken was. Hoewel hij 17 was toen hij zijn daden beging vindt het OM dat hij volgens het volwassenen strafrecht moet worden berecht omdat de feiten zeer ernstig zijn, en omdat hij zich volgens justitie kennelijk niets aantrekt van de gevolgen van zijn daden.

26 jaar

Hoofdverdachte Ali G. (37) uit Naarden kreeg vorige week een eis van 26 jaar en 7 maanden cel te horen. Zijn halfbroer Yassine A. (21) is inmiddels veroordeeld tot tien jaar cel. Eerder zijn aan zes medeverdachten, allen uitvoerders van aanslagen en/of pogingen, celstraffen tot acht jaar opgelegd.