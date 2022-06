Maximum strafeis: 26 jaar en 7 maanden om aanslagen fruitbedrijf

Tegen Ali G. (37) heeft het Openbaar Ministerie 26 jaar en 7 maanden cel geëist voor het ontketenen van een ’terreurcampagne die zijn weerga niet kent’, tegen directie en medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel. G. wordt gezien als het brein achter een reeks aanslagen op woningen van werknemers van De Groot, en een afperspoging van een directeur van het bedrijf.

1,2 miljoen

De geëiste gevangenisstraf van 26 jaar en 7 maanden is in dit geval het strafmaximum.

De afpersing van het fruitbedrijf begon in 2019. G. zou in het voorjaar van 2019 1,2 miljoen euro van de directie hebben geëist, met de mededeling dat er anders een medewerker geliquideerd zou worden. In oktober en november 2020 volgden daadwerkelijk aanslagen met vuurwerkbommen op woningen van familie en medewerkers van het fruitbedrijf in Tiel, Breda, Rosmalen, Vlijmen, Kerkdriel en Hedel, waar een woonboerderij tot de grond toe afbrandde. In december werden twee aanslagen op een woning in Hilversum tijdig door de politie verijdeld. In deze periode kreeg de directie ook nieuwe dreig- sms’jes, waarin 2,5 miljoen euro werd geëist. In mei en juni 2021 volgden beschietingen op woningen in Kerkdriel, Hedel, Velddriel en Waardenburg. Op 5 juni werd brand gesticht bij een woning in Tiel, waarna vier uitvoerders op heterdaad zijn aangehouden.

Impact

De brandstichtingen, explosies en beschietingen van woningen hebben grote impact gehad op werknemers en gezinnen. G. heeft in de ogen van het OM ook het leven van de uitvoerders verwoest: ‘De uitvoerders lijken vrij achteloos te zijn geworven onder jonge jongens, die een rad voor ogen werd gedraaid. Ze zouden geld krijgen en er werd ze van alles voorgespiegeld, als de afpersing eenmaal was gelukt. Maar in de bittere werkelijkheid hebben de uitvoerders in de meeste gevallen helemaal niks gekregen of een paar schamele centen.’

Oplichter

Met de handelwijze bevestigt G. volgens het OM zijn reputatie als meesteroplichter, zoals dat blijkt uit zijn strafblad.

G. ontkent en heeft heeft gezegd wel in cocaïne te handelen en de mensen achter een bij De Groot verdwenen partij te kennen. Daar gelooft het OM niets van. En evenmin van de beschuldiging van G. dat directeur De Groot zich zou hebben ingelaten met internationale drugshandel en nu zou worden afgeperst door een groep drugscriminelen omdat er binnen het bedrijf cocaïne verdwenen zou zijn.

Van betrokkenheid van het bedrijf bij drugshandel is uit het politieonderzoek niets gebleken, aldus justitie.

Naar het oordeel van het OM heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de uitlokking van 15 aanslagen waarvan er 9 gekwalificeerd worden als uitlokking van poging tot moord en 1 als een mislukte uitlokking tot moord. Hiernaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan langdurige afpersingshandelingen gedurende twee periodes.

Ali G. is verplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught omdat hij vanuit de cel nog steeds geweld zou willen aansturen. Recent zijn zeven mannen veroordeeld voor aanslagen, eerder weren ook al mensen veroordeeld.