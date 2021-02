Eis: 16 jaar tegen oudere man in martelzaak

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft voor het Haagse gerechtshof in de zaak van de marteling van Paul Epskamp 16 jaar cel geëist tegen de 73-jarige Ab H. uit Enkhuizen. Epskamp werd op 21 januari 2005 langs de A2 ter hoogte van Loenersloot dood aangetroffen. Hij was waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand maar zijn lichaam vertoonde sporen van zwarte marteling, onder meer met een boor.

Gaatjes

De armen van de 51-jarige Epskamp (foto, uit Schagen) waren op de rug vastgebonden. In zijn knieën waren gaatjes geboord. Twee ribben bleken gebroken als gevolg van een mishandeling. Onderzoekers stelden later dat hij door de pijn en stress mogelijk aan een hartstilstand is overleden. Nadat hij was overleden werd zijn lichaam, ingepakt in plastic, gedumpt op een bouwterrein langs de snelweg.

H. wordt verdacht van het (mede)plegen van zware mishandeling en een wederrechtelijke vrijheidsberoving waardoor het slachtoffer is overleden, en van het bezit van een grote partij hasj.

Niet aanwezig

Al in mei 2007 is Ab H. door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot 4,5 jaar cel (een medeverdachte kreeg voor bedreigingen in deze zaak een gevangenisstraf van negen maanden, een ander is vrijgesproken). In juni 2010 kreeg H. van het gerechtshof in Amsterdam zelfs een gevangenisstraf van acht jaar. H. was daarbij niet aanwezig omdat hij op dat moment vastzat in Noorwegen. De juridische vraag was of daarmee de rechten van H. waren geschonden. Hij stelde stelde cassatie in, maar dat werd verworpen.

H. stapte toen naar het Europese Hof, dat in februari 2017 oordeelde dat in dit geval het recht van een verdachte om aanwezig te zijn bij de rechtszaak zwaarder woog dan het recht van justitie en de slachtoffers op een spoedige afdoening. De Hoge Raad verwees daarom de zaak terug naar een ander gerechtshof; in dit geval Den Haag. (tekst gaat verder onder reclame)

Hasj

Achtergrond van de zaak is het vervoer van een grote partij hasj van Mijdrecht naar Nibbixwoud. H. begeleidde dat transport. Een paar dagen later bleek dat een groot deel van de partij was gestolen. H. vervulde volgens het Openbaar Ministerie een centrale rol in de zoektocht naar de daders. In de ogen van de advocaat-generaal is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte samen met anderen betrokken is geweest bij het verhoor van Epskamp met dodelijke afloop (in Roosendaal).

De advocaat-generaal denkt trouwens dat Epskamp helemaal niet betrokken was bij de diefstal van de hasj.

In het dossier treden meerdere verbanden aan de dag met de hasjzaak waarin Thomas van der Bijl begin 2006 werd aangehouden, en op aandringen van officier van justitie Fred Teeven in vrijheid gesteld, nadat hij ging getuigen tegen Willem Holleeder. Enkele weken later werd Van der Bijl doodgeschoten, volgens de rechtbank in opdracht van Holleeder.

De 73-jarige H. heeft overigens zijn door het gerechtshof in Amsterdam opgelegde straf uitgezeten. Hij was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak in Den Haag.

De raadsheren in Den Haag doen over twee weken uitspraak.